Milan, ci sono le firme con Tare: sarà il nuovo direttore sportivo

La fumata bianca definitiva è arrivata, il Milan accoglie il nuovo direttore sportivo: Igli Tare ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni. Solo con il comunicato ufficiale verranno svelati i dettagli, se saranno tre anni secchi o un due anni garantiti più l'opzione per un'altra stagione a favore del club rossonero. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, l'annuncio ufficiale della nomina dell'ex Lazio arriverà solo all'inizio della prossima settimana.

ORA L'ALLENATORE - Igli Tare sarà subito operativo insieme a Geoffrey Moncada per impostare le strategie da attuare sul mercato. La prima scelta importante sarà quella dell'allenatore dove il club rossonero deve recuperare il terreno perso. Tra Italiano e Allegri, sono previsti contatti importanti già in questa settimana. Da capire se il dirigente albanese proverà a ricucire il rapporto con Maurizio Sarri, scenario abbastanza improbabile allo stato attuale.



CASI SPINOSI - Non solo la scelta del nuovo allenatore attende Igli Tare: il primo caso spinoso da risolvere sarà quello relativo alla possibile cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City. Anche se in questo caso i contatti vanno avanti da qualche giorno direttamente tra le due proprietà. Ai primi posti dell'agenda ci sono anche le situazioni relative ai contratti in scadenza nel 2026 di Theo Hernandez e Maignan.