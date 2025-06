Milan, col Bruges non si parla solo di Jashari: contatti per De Cuyper

Non solo Ardon Jashari per il centrocampo, il Milan continua a sognare talenti del Bruges, tanto che il ds rossonero Igli Tare sta portando avanti i contatti anche per Maxim De Cuyper. Il classe 2000 belga è il preferito per la successione di Theo Hernandez, promesso all'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Come rivelato negli scorsi giorni da Calciomercato.com, il Milan si è mosso da diversi mesi per De Cuyper e i primi contatti risalgono a marzo. Con la cessione di Theo ormai a un passo, adesso si entra nella fase operativa. I contatti tra le parti si stanno intensificando e il management rossonero è pronto a mettere sul tavolo un'offertada circa 16/17 milioni di euro per il terzino del Bruges.

MILAN, NON SEI SOLO - Il Milan, però, non è l'unica squadra sulle tracce del laterale belga, visto che si registra anche un forte interesse da parte della dirigenza della Roma, che nelle scorse settimane aveva avviato i primi contatti con gli agenti di Maxim in vista di una probabile cessione di Angelino, che dopo la fumata nera con l'Al-Hilal resta in partenza.

L'UOMO GIUSTO - Maxim è cresciuto tanto partita dopo partita nell'ultima stagione con la maglia del Bruges. Alle spiccate doti in fase di spinta, infatti, il classe 2000 ha aggiunto anche una buona predisposizione a lavorare senza palla in fase difensiva, proprio come piace ad Allegri. Ecco che, quindi, il Milan ha individuato in De Cuyper il perfetto erede di Theo Hernandez.

IN ITALIA - Il Milan viene affiancato dall'Atalanta nella corsa a Honest Ahanor. Classe 2008, è sotto contratto con il Genoa fino a giugno 2027. Il club bergamasco si è inserito prepotentemente dopo la trattativa ormai in dirittura d'arrivo per la cessione di Matteo Ruggeri all'Atletico Madrid del Cholo Simeone.