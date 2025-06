Milan, Colombo torna ma con le valige pronte: contatti con il Pisa

I 6 gol realizzati in 37 presenze realizzati da Lorenzo Colombo nell'ultima stagione non sono bastati all'Empoli per centrare l'obiettivo salvezza. L'attaccante di Vimercate non sarà quindi riscattato dal club azzurro che aveva un'opzione di acquisto dal Milan fissata a 7 milioni di euro. Nei giorni scorsi l'agente del ragazzo, Beppe Riso, è andato in sede al Milan per fare il punto della situazione con il nuovo direttore sportivo Igli Tare.

LO VUOLE IL PISA - Siamo ancora alle fasi iniziali delle valutazioni ma inizia a delinearsi uno scenario per il futuro di Colombo: l'attaccante è finito nel mirino del Pisa. Il club neopromosso è molto interessato all'attaccante classe 2002 ed è pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto.