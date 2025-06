Milan, come sta Morata e quando può tornare: si è allenato con la Spagna VIDEO

Alvaro Morata, centravanti del Milan che ha saltato la trasferta della 12esima giornata di campionato a Cagliari a causa di un trauma cranico rimediato in uno scontro in allenamento con Pavlovic, ha risposto alla chiamata della nazionale spagnola allenata da Luis De La Fuente, che ha così commentato la convocazione del capitano:

"Ha ricevuto una forte botta, sta bene dopo gli accertamenti. C'è un protocollo in questi casi e dovrebbe poter giocare la prima partita. Altrimenti, giocherà la seconda".

E poi ancora, successivamente: "Si sta sottoponendo a dei test e li sta superando. Se non si evidenzieranno problemi resterà con noi. Per ora sta andando tutto bene".

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, aveva espresso perplessità sull'opportunità che Morata giochi anche solo una delle due partite, invocando "i 10 giorni di fermo imposti dal protocollo" in casi come questo, ma effettivamente, essendo avvenuto lo scontro il giorno prima di Cagliari-Milan, venerdì 8 novembre, l'attaccante potrebbe scendere in campo il 18 sera, data della seconda partita delle due di Nations League in programma.

Morata il 12 novembre non è sceso in campo per allenarsi con la squadra, prendendo solamente parte al minuto di silenzio in memoria delle vittime della tremenda alluvione che ha colpito la comunità valenciana qualche giorno fa. Ieri, invece, i canali social delle Furie Rosse hanno pubblicato le immagini dell'ultima seduta, con l'ex Real Madrid in gruppo.

Allo stato attuale delle cose, Morata è da considerarsi in dubbio per Danimarca-Spagna (venerdì 15 novembre), ma dato che si è allenato, e viste anche le parole del ct De La Fuente,, in tempo per prepararsi all'importantissima sfida contro la Juventus alla 13esima di campionato.

