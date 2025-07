Milan-Como in Australia: il Consiglio Federale approva la richiesta della Serie A

Il Consiglio Federale ha approvato la richiesta della Serie A di disputare Milan-Como in Australia. Ora toca a UEFA e FIFA

Milan-Como in Australia. L'idea della Serie A potrebbe essere realtà dopo la decisione del Consiglio della FIGC di approvare la richiesta della Lega di disutare l'incontro a Perth. La partita, prevista per la 26^ giornata di campionato nel weekend del 7 e 8 febbraio 2026, è sempre più vicina a esser disputata a, all'Optus Stadium, impianto moderno da 60.000 posti, riservato a cricket, rugby e football.

TOCCA A FIFA E UEFA - Dopo l'ok del Consiglio Federale, la palla passerà in mano all'UEFA, alla FIFA, alla Federazione australiana di calcio e all'Asian Football Confederation, di cui fa parte la federazione dell'Australia. C'è attesa per gli ultimi responsi che potrebbero, per la prima volta nella storia del campionato italiano, vedere una partita all'estero: le conferme potrebbero arrivare entro fine settembre. Una chiara manifestazione della voglia della Lega Serie A di esposrtare il prodotto calcio e di allargarsi anche sul mercato internazionale, grazie a questa prima volta sempre più vicina.

I LEGAMI CON L'AUSTRALIA - In quel weekend San Siro sarà occupato dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Da qui l'idea di andare all'estero, a Perth, dove il MIlan, il 31 maggio 2024, ha disputato un'amichevole contro la Roma. Aiuterebbero, in questo senso, anche i rapporti commerciali tra i rossoneri e l'Australia, dove il Milan ha oltre 2 milioni di tifosi tra Melbourne, Sidney e Adelaide.