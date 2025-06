La sfida tra Milan e Como nella Serie A 2025/26 può essere una partita storica: potrebbe giocarsi in Australia, diventando la prima gara di un campionato europeo a essere disputata all'estero.

A lanciare la notizia è The Athletic, secondo cui sarebbero già in corso delle trattative con la Serie A per spostare la sede del match, in programma all'inizio di febbraio 2026.

MILAN-COMO IN AUSTRALIA - Come si legge infatti, la Lega Serie A starebbe discutendo per far giocare Milan-Como, partita valida per la 24esima giornata di campionato calendarizzata per il weekend del 7-8 febbraio 2026, nell'Australia occidentale, più precisamente a Perth.

Da mesi la Lega Serie A ha aperto alla possibilità di far disputare alcune partite del massimo campionato fuori dai confini nazionali, già lo scorso marzo a New York il presidente Ezio Simonelli descriveva la sfida come "stimolante" e non nascondeva il sogno: "Per noi questo progetto è sicuramente un obiettivo; bisognerà anche avere il benestare della federazione locale per un evento del genere, ma noi ci crediamo e vogliamo essere i primi in Europa a farlo. Succederà? Noi vogliamo provarci, dipenderà dalla nostra bravura a trovare questi accordi".

IL NODO SAN SIRO - La sfida tra i rossoneri e i lariani offre da questo punto di vista un'occasione ghiotta. Milan e Como dovrebbero giocare a San Siro, stadio di casa del Diavolo, ma in quel weekend il Meazza non sarà disponibile poiché sarà utilizzato, il 6 febbraio, come sede per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Il fattore Olimpiadi Invernali ha già inciso in sede di compilazione dei calendari, con Milan e Inter che eccezionalmente giocheranno entrambe in casa nella prima giornata di Serie A, rispettivamente contro Cremonese e Torino, per provare ad alleviare la congestione del calendario in città durante le ceremonie delle Olimpiadi Invernali e delle Paralimpiadi di febbraio.

SI PUO' GIOCARE ALL'ESTERO - Fino a poco tempo fa, era vietato disputare partite di campionato della stagione regolare all'estero, ma ad aprile si è conclusa una causa di sei anni tra la Relevent Sports e la Federazione calcistica statunitense, che ha aperto la strada allo svolgimento di partite nazionali europee all'estero.

Nel maggio del 2024 la FIFA ha approvato un gruppo di lavoro per esaminare possibili modifiche al proprio regolamento, dopo che la FIFA è stata esclusa dalla giuria come imputata dalla Relevent, evidenzia The Athletic.

Tutto questo ha creato l'opportunità di far disputare una partita di Serie A in Australia e sono in corso le trattative per portare Milan-Como all'Optus Stadium di Perth. Non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma l'occasione è storica.