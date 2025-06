Milan, con Allegri arrivano anche Landucci e Padoin

Massimiliano Allegri torna al Milan, con un contratto triennale che il tecnico livornese sta firmando in questi minuti con l'ad rossonero Giorgio Furlani. In quella che sarà la sua seconda avventura come allenatore del Milan, dopo il periodo 2010-2014, Allegri potrebbe portare con sé in rossonero, stando a quanto riferisce Cronache di Spogliatoio, un suo collaboratore già alla Juventus. Si tratta di Simone Padoin che al momento ricopre il ruolo di vice di Magnanelli nella formazione Under 20 della Juventus. Max lo conosce bene e potrebbe portarlo a Milanello, nel suo staff al Milan. Con Allegri, con tutta probabilità, ci sarà anche il suo fidato e storico vice, Marco Landucci.

Ricordiamo che Allegri e il Milan hanno trovato un accordo definitivo per il contratto, sulla base di un triennale da 5 milioni di euro bonus compresi. E' la prima volta che Allegri allena una squadra diversa dalla Juventus dal 2014: negli ultimi dieci anni, Allegri ha allenato la squadra bianconera per otto stagioni (2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 e 2018-19, e poi, nell'Allegri-bis, 2021-22, 2022-23 e 2023-24).

Simone Padoin, classe 1984, è un ex centrocampista con un bilancio di 534 partite e 23 goal da professionista fra il 2003 e il 2020. Padoin ha giocato per cinque anni nella Juventus, vincendo cinque Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Nel luglio 2021, Padoin torna alla Juventus entrando nello staff di Allegri, già suo tecnico a Torino negli anni da calciatore, in qualità di collaboratore. Padoin ricopre il ruolo per il successivo triennio, conseguendo, nel settembre del 2022, il patentino UEFA A a Coverciano. Esattamente un anno dopo inizia il corso UEFA Pro.

Dalla stagione 2024-2025 passa a lavorare per il settore giovanile juventino, diventando il vice di Francesco Magnanelli sulla panchina della squadra under 20, militante nel Campionato Primavera 1.