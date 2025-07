Milan, Conceicao a rischio: se non vince a Lecce, può essere arrivato al capolinea

Non c’è più alcun margine di errore. Il Milan è chiamato a vincere nella delicatissima trasferta di Lecce delle ore 18 per non ritrovarsi in una situazione di classifica (che vede i rossoneri distanti dall'Europa che conta) ancor più disperata rispetto a quanto già attualmente non sia. Quel nono posto inizia a pesare come un macigno, date le alte ambizioni e aspettative da parte dei vertici rossoneri, sulle spalle del tecnico Sergio Conceicao, chiamato quasi a un match da dentro o fuori in quel del Via del Mare.

TRA CAMPO E PORTAVOCE – Una prospettiva drammatica rischia di abbattersi sul futuro dell’allenatore portoghese e non solo per un cammino in campionato (e una clamorosa, quanto prematura eliminazione dalla Champions League) che non sta assolutamente soddisfacendo i piani alti della società meneghina, ma anche per quanto accaduto in settimana con il caso portavoce che ha scosso l’ambiente rossonero. Al di là delle smentite di rito arrivate, la giornata di giovedì è stata assolutamente surreale – con le dichiarazioni del portavoce di Conceicao (poi dimessosi dal suo ruolo) che ha diffuso il presunto pensiero del tecnico ex Porto su tutto ciò che sta avvolgendo il contesto di casa Milan.

ESONERO IN CASO DI KO? - Come riscontrato da Calciomercato.com, la medesima pazienza avuta nel post Lazio (con Moncada e Ibrahimovic che confermarono Conceicao) non è più né esistente né resistente, in quanto ciò che è accaduto in questi giorni è stato percepito come un danno di immagine al club che ha lasciato pesantemente l’amaro in bocca. E così, in caso di sconfitta - o di mancata vittoria a causa di una brutta prestazione – a Lecce, la situazione rischierebbe di precipitare vertiginosamente e potrebbe portare l’avventura di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan al capolinea. Nulla può essere escluso, nell'ambito di una situazione che deve rimanere aperta a ogni possibile ipotesi.