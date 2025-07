Milan, Conceiçao ha una sola via per rimanere: spunta la suggestione Conte

Vincere a Bologna per accorciare le distanze dal quarto posto in classifica. Sergio Conceiçao ha un solo obiettivo e va dritto per la sua strada, convinto del proprio metodo di lavoro e della qualità della sua squadra. Il Milan ha trovato una profondità nella rosa importante e ora tutto sta nelle mani del portoghese: serve il click giusto per scrivere il lieto fine a una stagione difficile sotto ogni punto di vista.

CHANCES ALTE - Partiamo da una certezza: se il Milan si dovesse qualificare alla prossima Champions League Sergio Conceiçao sarebbe sicuramente confermato al timone della squadra. Missione che si presenta difficile ma non impossibile, le chances restano alte.

NODO DS - Questa annata così particolare ci ha detto una cosa sul Milan: nulla può essere considerato scontato, tutti sono sempre in discussione. Sergio Conceiçao ha accettato la sfida con entusiasmo e con la consapevolezza che doveva arrivare al risultato. Qualora non dovesse raggiungere l’obiettivo chiesto dalla proprietà allora un nuovo ribaltone sarebbe dietro l’angolo. Con l’incognita del nuovo direttore sportivo ( scelta prevista entro aprile ) a determinare il possibile successore (I NOMI).

SUGGESTIONE CONTE - Un nome che certamente non avrebbe bisogno di sponsor o candidature sarebbe quello di Antonio Conte. Le recenti dichiarazioni del tecnico salentino hanno aperto più dubbio sulla reale volontà di continuare con il Napoli anche nella prossima stagione riaccendendo i rumours sul Milan. I tifosi rossoneri sognano ancora di vederlo sulla loro panchina a San Siro, la dirigenza già a gennaio ha dimostrato di voler tornare sui propri passi per rimediare. E che sia proprio il nome di Conte il famoso click che il Milan sta cercando da tempo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui