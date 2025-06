Milan, Conceicao: "Partita specchio della stagione. Arbitro? Niente alibi, poi dicono che cerco scuse"

Il Milan perde contro il Bologna nella finale di Coppa Italia e vede andare in frantumi non solo la possibilità di alzare il secondo trofeo stagionale, ma anche di assicurarsi la partecipazione alla prossima UEFA Europa League. Restano ora due partite in campionato per chiudere una stagione deludente e provare a strappare mediante il campionato un pass per le coppe europee.

Al termine della partita Sergio Conceicao, tecnico rossonero, è intervenuto a Mediaset per commentare la sconfitta: le sue dichiarazioni.

COSA E' ANDATO IN CORTOCIRCUITO - "Il primo tempo è stato equilibrato, abbiamo avuto occasioni per fare goal. Il secondo tempo potevamo fare di più, è vero che dopo la rete del Bologna con quel pizzico di fortuna - ma bisogna fare i complimenti al Bologna - si è giocato molto poco. Non voglio neanche aggrapparmi all'arbitro se no domani dicono che trovo scuse. Dovevamo fare di più in una partita del genere. Siamo arrivati a vincere la Supercoppa, siamo arrivati fino in fondo in Coppa Italia e ora cerchiamo di finire con dignità questo campionato, pensiamo a lavorare per questa partita importante che abbiamo con la Roma in questo stadio. Dispiace per i tifosi, per il percorso fatto. Delusione per tutti, potevamo fare di più. Queste partite equilibrate si decidono nei dettagli: loro hanno fatto goal e noi no".

RIFAREBBE LE STESSE SCELTE DI FORMAZIONE? - "Alla fine siamo tutti bravi allenatori e commentiamo la partita in modo fantastico. Prima della partita ho fatto quello che dovevo fare, sono stato giusto con me stesso, con la preparazione che abbiamo fatto. Dall'inizio della preparazione alla partita avrei fatto le stesse scelte, ora è diverso. Sappiamo cosa non ha funzionato, ma fa parte del calcio".

IL SENSO DI DELUSIONE - "Questa impostazione dei nostri difensori l'avevamo preparata, avevamo sempre il portiere libero. Siamo stati precipitosi a giocare nella forma diretta, avevamo preparato in modo diverso la costruzione. I primi 20-25 minuti del primo tempo non era neanche male, poi potevamo fare un pochettino di più. Ma ci sono state altre cose, penso sia stata una partita molto combattuta, competitiva, in ogni tipo di duello bisogna pensare di mettere tutto e pensare che può essere decisivo nella gara. Penso sia un po' lo specchio della stagione. La delusione è di perdere la finale, di perdere l'occasione di vincere un titolo in una stagione e in un contesto difficile. Rifletto su questo, alla fine devo fare i complimenti al Bologna perché ha fatto una partita buona e a noi è mancato qualcosa".

CI RITROVEREMO NELLA PROSSIMA COPPA ITALIA? - "Ci vediamo domenica a Roma per giocare in campionato".

In conferenza stampa ha poi aggiunto:

ARBITRO - "Dopo il loro goal si è giocato poco, loro sempre per terra. Il Bologna ha meritato anche se qualche decisione degli arbitri… L arbitro è uomo e sbaglia come sbaglio io".

FUTURO - “Capisco la curiosità ma in questo momento ho i pensieri su questa partita, le cose che sono andate e non andate. Non ho cominciato nel calcio da due giorni, ora voglio pensare a cosa non è andato. Dobbiamo finire la stagione con dignità, poi parleremo del futuro".

AUTOCRITICA - “Io alla fine della giornata do tutto, anche io potevo fare di più, tutti dovevano fare di più. Il Milan ha persone serie, tutti faranno le loro analisi, io farò la mia. Noi siamo giudicati dai risultati. Io sono arrivato qua da 4 mesi, il contesto non è stato facile, altrimenti c'era un altro allenatore”

BILANCI - “Alla fine della stagione faremo il punto. Io l'unico responsabile? Non è il momento di dire chi è più responsabile. Io sono qui davanti a voi, ci metto la faccia. Con me abbiamo vinto la Supercoppa e siamo a 4 punti dalla Champions. Poi capiremo a fine stagione cosa non è andato e cosa è andato”