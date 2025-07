Milan: Conceicao punta al secondo trofeo, ma i parametri per la conferma sono altri

Sergio Conceicao da giocatore era un’ala molto offensiva tutto dribbling e cross mentre da allenatore sembra giocare sulla linea dei difensori, soprattutto in conferenza stampa. Non manca mai di ricordare la sua doppia cifra di trofei nazionali nel Porto, dei risultati ottenuti in Champions League e la Supercoppa vinta con il Milan a meno di una settimana dalla nomina ad allenatore della Prima squadra. Il tecnico portoghese ha anche provato un’affannata difesa dopo la bufera mediatica scatenata da un messaggio fatto circolare dal suo portavoce, Francisco Empis, dove vi erano precisi attacchi alla dirigenza e alla proprietà del club rossonero. Un autogol clamoroso molto grave considerando il periodo storico che sta attraversando il vecchio Diavolo.



SECONDO TROFEO - La comunicazione di Conceicao è stata diretta fin dal primo giorni. A volte lo è anche troppo. Con lui i riferimenti e i sotto intesi sono a zero. E c’è un passaggio della conferenza dove risponde a Simone Inzaghi ( aveva sottolineato come l’Inter sia più che mai in corsa per il Triplete) per difendere, di nuovo, il suo operato. Sergio si sente più che mai in corsa per vincere il secondo trofeo in pochi mesi rossoneri: la Coppa Italia. Una coppa che merita rispetto e che è giusto festeggiare ma sicuramente non riabilita una stagione horror dentro e fuori dal campo.

LA SITUAZIONE - Vincere la coppa Italia sarebbe sicuramente qualcosa di importante per il Milan e rappresenterebbe una medaglia da esporre con orgoglio per il proprio tecnico. Ma per il club rossonero non basterebbe per cambiare il giudizio sul portoghese. Nella stagione 2006/2007 il Diavolo di Ancelotti vinse Supercoppa Europea e Mondiale per club finendo, però, quinto in classifica. Ma il tecnico di Reggiolo aveva tutto un altro passato vincente nel club oltre il discorso legato ai successi europei che valgono più rispetto a quelli italiani. Rimanere fuori dalla Champions per il Milan vorrebbe dire tornare indietro di 5 anni con i conseguenti risvolti economici. Pesano su Conceicao anche il disastro europeo con la sconfitta contro la Dinamo Zagabria e l’eliminazione per mano di un Feyenoord modesto. A Furlani non sono piaciuti tanti comportamenti dell’ex Porto: dal plateale litigio in campo con Calabria al caso portavoce passando per alcune dichiarazioni rese davanti alle tv. Ecco perché il futuro di Conceicao è ormai segnato nonostante la possibilità di lasciare con due trofei vinti.