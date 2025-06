Milan, congelata la trattativa per Xhaka dopo l'arrivo di Ricci

Se la strategia per Ricci ha portato un risultato, sulla carta, eccellente quella per Xhaka non ha portato, invece, al risultato sperato. Samuele sarà il nuovo 6 davanti alla difesa: rispetto al collega svizzero ha meno esperienza, personalità e leadership ma, sicuramente, un progetto tecnico ed economico più importante. La filosofia di Red Bird abbraccia l'acquisto del centrocampista ormai ex Torino: giovane, italiano, forte e con buone possibilità di poter diventare una plusvalenza nel giro di 3/4 anni.

PISTA BLOCCATA- Xhaka, allo stato attuale, è molto lontano dal Milan. Tare, dopo aver raggiunto un accordo con gli agenti di Granit per un triennale da circa 4 milioni di euro netti a stagione, ha demandato a Giorgio Furlani l'onere di portare avanti la trattativa con il Bayer Leverkusen. La prima offerta verbale da 10 milioni di euro non è stata ritenuta all'altezza del valore del giocatore da parte di un Bayer Leverkusen che per il capitano della Nazionale svizzera chiede almeno 17/18 milioni. Dalla proprietà rossonera non è arrivato il via libera per migliorare la prima offerta e avvicinarsi alle richieste del club tedesco. Ecco perché la trattativa si è congelata all'improvviso.

ALTRE IDEE - Tare è al lavoro per trovare una soluzione per Musah: il centrocampista americano è ufficiosamente sul mercato. Il Napoli non si è più fato vivo e allora i suoi agenti lo stanno proponendo a diversi club della Premier League. L'idea del Milan è quella di cedere Yunus e acquistare uno tra Jashari e Guerra per completare un reparto composto, allo stato attuale, da Fofana, Bondo, Pobega, Bennacer, Adli, Ricci e Modric.