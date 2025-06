Tutto secondo copione: Vincenzo Italiano sta per rinnovare il suo contratto con il Bologna al termine di una settimana di trattative. Sfuma così quello che sembrava essere l’opzione principale per la panchina del Milan. Igli Tare lavora su più tavoli e ora accelera per quello che era sempre stato un suo candidato per la panchina rossonera, fin dal primissimo incontro con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale di fine febbraio: Massimiliano Allegri.

CONTATTI DIRETTI -Nelle ultime ore, dopo aver sondato l’eventuale disponibilità anche di Thiago Motta, il Milan ha intensificato i contatti con Max Allegri. L’obiettivo è quello di trovare in tempi rapidi una bozza d’intesa sul piano economico per poi capire cosa succederà sul fronte Napoli. Il tecnico livornese è in parola con il club azzurro per un biennale da 6 milioni di euro a stagione, ma tentenna di fronte alla proposta dei rossoneri.

OFFERTA - Secondo quanto appreso da Calciomercato.comin casa Milan sale la fiducia, Allegri è in pole e a oggi il candidato più forte. Sul tavolo c'è un triennale da 3,5 milioni di euro più bonus, Max ne chiede 5 più bonus, ma c'è margine per trattare.

ATTESA PER VENERDÌ - La sensazione è che venerdì possa diventare il giorno da dentro o fuori. Allegri non vorrebbe andare oltre questa settimana e attende un segnale dal Napoli. In caso contrario sarebbe pronto ad accettare con entusiasmo il Milan, al quale manda messaggi indiretti da mesi.