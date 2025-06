Il Milan sta lavorando alacremente con il Torino per trovare la quadratura nell’affare che porterà Samuele Ricci dal club granata a quello rossonero. Il classe 2001 ha grandi chances di giocare a San Siro nella prossima stagione.

LE CIFRE - Il Torino era partito da una richiesta di 32/33 milioni rivelatasi poi fuori mercato per Ricci. La strategia del Milan si sta rivelando vincente: la fase di riflessione ha convinto la controparte a rivedere al ribasso la propria posizione sul giocatore. In questo momento i due club stanno ragionando su una cifra finale di 25 milioni di euro. Ricci ha da tempo un accordo con il Milan per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni di euro più bonus a stagione.

CONTROPARTITE - Milan e Torino stanno valutando anche il possibile inserimento di alcune contropartite: tecnicamente sarebbero operazioni slegate a quella di Ricci, ma ovviamente avrebbero un’incidenza. Ai granata potrebbero interessare Colombo, Bondo, Terracciano e Chukwueze.

SALTO DI QUALITÀ- Dopo un ottimo avvio di stagione, sommato alle prestazioni convincenti con l’Italia, Ricci ha subito una piccola flessione. Alti e bassi che Allegri è convinto di migliorare in uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Nelle idee del tecnico livornese, Samuele giocherebbe davanti alla difesa da “6”, un ruolo fondamentale nella sua idea di calcio.