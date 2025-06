Milan, contatti diretti con il Bayer Leverkusen: Xhaka apre, intesa vicina sul contratto

Il Milan vuole accelerare sul mercato per dotare Massimiliano Allegri di un regista funzionale allo stile e alla filosofia di gioco dell’allenatore livornese. Non è un mistero che Granit Xhaka sia l’oggetto dei desideri del tecnico rossonero e del direttore sportivo Igli Tare: il centrocampista svizzero è l’obiettivo principale per rinforzare la mediana meneghina, date le sue spiccate caratteristiche di leadership che ben si amalgamerebbero agli altri elementi già presenti nella rosa rossonera come Fofana. Servono certezze per il Milan e il profilo di Xhaka corrisponde a questo identikit.

TRATTATIVA AL VIA – Vi abbiamo raccontato su queste pagine come i contatti con l'entourage degli ultimi giorni hanno incoraggiato il Milan a iniziare una vera e propria negoziazione con il Bayer Leverkusen. Ora possiamo dirvi che, come riportato anche da Fabrizio Romano, il club di via Aldo Rossi si è messo in contatto diretto con la società tedesca per approcciarsi e intavolare la vera e propria trattativa per Granit Xhaka. I colloqui sono dunque cominciati, con il mediano classe 1992 che è aperto al trasferimento in quel di Milano, sponda rossonera, e ad approdare nella nostra Serie A per rinforzare il centrocampo del Milan.

CONTATTI COSTANTI - I contatti con l'entourage sono sempre più intensi. Il Milan sta sondando la fattibilità dell'operazione con il Bayer Leverkusen, mentre proseguono i colloqui con l'agente. Come sottolineavamo, Xhaka ha già aperto al trasferimento in rossonero e sta discutendo dei termini contrattuali: un'intesa di massima sembra ormai imminente con il Milan che è fiducioso di trovare a breve la stretta di mano col giocatore, per poi definire la proposta da far recapitare alla società tedesca.

PROPOSTA PRONTA – Contatti partiti, dunque. Il Milan ora dovrà convincere il Bayer Leverkusen a cedere Xhaka, in un’estate che ha visto i tedeschi perdere pedine importanti come Jonathan Tah, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong. Il ds rossonero Tare ha deciso di affondare il colpo sul calciatore svizzero e desidera andare fino in fondo con decisione e consapevolezza. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il Milan partirà da un’offerta che si avvicinerà ai 10 milioni, bonus compresi, per provare a ottenere il sì del Bayer Leverkusen. La volontà di Xhaka sarà un fattore da non sottovalutare, i rossoneri ci provano: trattativa al via.