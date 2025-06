Milan, contatto con la Juventus per Vlahovic

Il Milan esce allo scoperto per Vlahovic.Dopo i primi contatti informali dei giorni scorsi con il giocatore e il suo entourage il club rossonero ha iniziato a dialogare con la Juventus. Un primo approccio formale per capire le intenzioni del nuovo management bianconero ( che nutre rapporti ottimi con il management rossonero) per capire le intenzioni sull’attaccante serbo.

IL PREFERITO - Nelle ultime ore sono stati accostati tanti attaccanti al Milan, da Nunez a Retegui, ma è Vlahovic il preferito di Allegri. Il tecnico livornese è convinto che Dusan in rossonero possa tornare il bomber implacabile dei primi anni alla Fiorentina. E, dalle valutazioni interne tra allenatore e direttore sportivo Igli Tare, il Milan è passato alla prima fase per capire anche quelli che potrebbero essere i parametri economici di una operazione difficile ma tutt’altro che impossibile.

OSTACOLO TUDOR - Il principale ostacolo tra il Milan e Vlahovic è rappresentato da Tudor:il tecnico croato ha rinsaldato la sua posizione alla Juventus e proverà a convincere il suo pupillo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2026 rivedendo al ribasso le cifre dell’ingaggio, che attualmente si attesta sui 12 milioni di euro. Ci sarà tempo e modo di approfondire il discorso in questo giorni ma senza perdere troppo tempo perché il Milan su Vlahovic c’è e intende fare sul serio.