Milan, contatto positivo con l'intermediario di Guerra: la prima richiesta del Valencia

Il centrocampista spagnolo più completo della sua generazione. Con questo biglietto da visita Javi Guerra si è presentato all'Europeo under 21 che si gioca in Slovacchia. Elegante, molto tecnico e con quella dinamicità tipica delle mezzali box to box che tanto piacciono agli allenatori moderni. Nonostante abbia compiuto appena 22 anni a maggio è già un leader tecnico del Valencia, lanciato da Ruben Baraja ma completamente valorizzato nell'ultima stagione da Carlos Corberàn. Nel 2019 ha lasciato il Villarreal ed è entrato nelle giovanili del Valencia e ora è pronto per una nuova tappa della sua carriera professionale: lo vuole il Milan. Piace a Moncada, che lo aveva sondato già 12 mesi fa, e anche ad Allegri che in lui vede una traiettoria alla Adrien Rabiot.

CONTATTO - Nei giorni scorsi l'intermediario italiano di Guerra ha avuto un contatto diretto, molto positivo, con Igli Tare: il direttore sportivo del Milan considera il classe 2003 un giocatore importante e con una prospettiva ancora migliore. Il centrocampista del Valencia è un giocatore sul quale il club rossonero ha intenzione di programmare un tentativo di affondo. Da capire, però, quali saranno le tempistiche perché Javi ha tante richieste sul mercato oltre a una proposta di rinnovo del contratto da parte del Valencia.

COSTI - In ordine di priorità c'è Xhaka prima di Guerra. Il centrocampista svizzero del Bayer Leverkusen è un pallino di Tare e ha trovato anche il riscontro positivo da parte di Allegri. Granit è uno da Milan, anzi è proprio quello che serve, in questo momento, al club rossonero. In attesa di capire quando e come il Diavolo inizierà a dialogare con il club di via Aldo Rossi arrivano aggiornamenti sullo stato dell'arte: il Valencia parte da una richiesta di 25 milioni e ha avuto dei primi approcci da parte di Aston Villa e Atletico Madrid. Nulla di avanzato ma un segnale chiaro per il Milan che dovrà sciogliere presto gli indugi per quello che è considerato uno dei più grandi talenti del calcio spagnolo.

AGGIORNAMENTO - Lunedì giornata chiave: una volta completata la cessione di Musah al Napoli, il Milan ha promesso una prima proposta al Valencia per Guerra. Javi ha fatto sapere di preferire i rossoneri rispetto alle altre proposte ricevute.

