Milan, Conte è il grande obiettivo di Paratici: in calo le quotazioni di De Zerbi

L’obiettivo è quello di chiudere la stagione nel migliore dei modi per poi ripartire con un progetto nuovo.Il primo mattone, di quelli pesanti, è stato messo con la scelta di Fabio Paratici che sarà presto ufficializzato con la carica di nuovo direttore sportivo del club rossonero. Ripartire e lasciarsi tutto alle spalle anche con una nuova conduzione tecnica. È proprio dalla scelta del nuovo allenatore si avrà il termometro ideale per misurare le ambizioni del Milan.

CONTE PRIMO OBIETTIVO - Il diktat è tracciato: basta scommesse, il club deve tornare ai vertici e deve farlo nel minor tempo possibile. Anche pagando il costo di rinnegare vecchie filosofie. D’altronde la scelta di Fabio Paratici è precisa: il dirigente emiliano sa come si vince in Italia, nel suo palmares ci sono 9 scudetti vinti alla Juventus. Molti di questi portano la firma di Antonio Conte, il vero grande obiettivo del Milan per la prossima stagione. Un’idea al momento perché non c’è la minima intenzione di disturbare il campionato del Napoli. Un’idea che può diventare qualcosa di più concreto al termine della stagione.

SCENDE DE ZERBI-Roberto De Zerbi è un allenatore che sta lasciando la sua impronta nel mondo del calcio internazionale. Il suo profilo è apprezzato da tanti, ma allo stato attuale non risulta essere un candidato forte per la panchina del Milan. Magari lo diventerà in futuro, nei prossimi anni, ma oggi le attenzioni sono rivolte su altri profili. Tra questi rimane la candidatura di Massimiliano Allegri, gradita a tante figure del management rossonero. L’opera di rinnovamento è appena iniziata, ma le idee sono tante con una finalità precisa: tornare competitivi ai massimi livelli.