Milan, contestazione in sede e a San Siro: oltre 5000 tifosi contro proprietà e dirigenza. Cori per Maldini, Curva via al 15'

La contestazione annunciata dalla tifoseria organizzata del Milan davanti alla sede di Via Aldo Rossi ha preso ufficialmente il via. Sul piazzale davanti a Casa Milan sono arrivati la Curva Sud e un nutrito gruppo di altri tifosi per un totale di oltre 5000 persone presenti per contestare la stagione che ha visto la squadra rossonera chiudere in campionato fuori da tutte le competizioni europee. Inevitabile la scelta dei "colpevoli" da parte della tifoseria che punta il dito contro proprietà (citati sia Elliot che RedBird), società e dirigenza, nessuno escluso.

"PALUDE DI MEDIOCRITÀ" - Prima dell'inizio della contestazione è stata diffusa una comunicazione della Curva Sud che ha trasmesso il suo messaggio contro proprietà, dirigenza e calciatori. Questo il testo del messaggio: "Era difficile fare peggio di così eppure ci siete riusciti: siete riusciti a spingere il Milan in una palude di mediocrità e provincialismo, a togliere la voglia di sognare a una tifoseria che NON ha eguali nel mondo. Niente male, vero?"

DOPPIO STRISCIONE CONTRO PROPRIETÀ E DIRIGENZA - Davanti alla folla, sul piazzale, sono stati esposti due striscioni entrambi indirizzati contro la proprietà e la dirigenza. Il primo fa i nomi: "Singer, Cardinale, Furlani, Scaroni, Ibra, Moncada: andate tutti via, liberate il Milan da questa agonia”. Il secondo invece punta il dito sulla gestione sportiva della prima e della seconda squadra: "Che sia prima squadra o Milan futuro, con voi al comando é fallimento sicuro”.

CORI PER MALDINI - Il primo coro intonato sul piazzale di via Aldo Rossi dagli oltre 5000 tifosi presenti non è però per nessuno dei protagonisti oggi in società, bensì per qualcuno che nel Milan non è più da qualche anno, dall'arrivo sostanzialmente di Red Bird: l'ex bandiera, capitano e anche direttore tecnico fino allo scudetto vinto con Pioli, Paolo Maldini: "Paolo Maldini, Paolo olè"

CORI CONTRO FURLANI, CARDINALE E SCARONI - Diversi i cori che sono stati intonati dai tifosi presenti. Inevitabile quello ormai diventato "classico" contro Cardinale: "Devi vendere, vattene". Più diretti e personali quelli per l'amministratore delegato Giorgio Furlani e per il presidente Paolo Scaroni: "Uomo di m***".

IL MESSAGGIO DELLA CURVA - Questo il messaggio della tifoseria organizzata per tutti i presenti: "Occorre rifondare seriamente. La vostra scelta più saggia sarebbe quella di vendere e farvi da parte, ma sappiamo bene che non sono operazioni che si chiudono e dall’oggi al domani. L’opzione più rapida é quella di lasciare il vostro posto al più presto a gente del mestiere, magari anche milanista. Siete riusciti a trasformare uno degli stadi più belli d’Europa in uno silenzioso, trovando clienti e turisti da spennare. Avete ucciso la passione di milione dei tifosi, avete annientato il milanismo per il fatturato".



La contestazione si è conclusa con il lancio di un nuovo coro che coinvolge tutti i protagonisti già criticati nel discorso davanti alla piazza: "Ibra, Furlani, Scaroni, vogliamo le dimissioni. Non servono più spiegazioni, voi dovete andarvene! Lalalalalala (x3) Voi dovete andarvene!"

LA GARA - Prima che Milan e Monza scendessero in campo, la contestazione si è spostata a San Siro. Qui, nella Curva Sud, i tifosi presenti si sono disposti in modo da formare la scritta "Go Home", un chiaro messaggio alla dirigenza e alla proprietà americana.Al 15' poi i supporter rossoneri hanno lasciato San Siro. Intanto, secondo quanto riportato da Dazn, gli steward hanno allontanato dal primo anello rosso un tifoso che esponeva la maglia numero 3 rossonera con il nome di Maldini sulle spalle.

