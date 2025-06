Milan, continua la maledizione Coppa Italia: 22 anni senza trofeo e 10 finali perse

Tonfo del Milan che perde la finale di Coppa Italia contro il Bologna. La squadra di Conceicao manca l'ultimo obiettivo di una stagione da dimenticare ma che aveva portato in bacheca comunque la Supercoppa italiana. La qualificazione alle competizioni europee resta ancora in ballo ma è resa ardua dal ritardo in classifica e dalle tante squadre da scavalcare quando mancano solo due turni al gong finale.

Quello tra i rossoneri e la Coppa Italia poi è un rapporto complicato. Il secondo trofeo nazionale manca dal 2003, un digiuno che quindi scavallerà i 22 anni. Con il Bologna, Leao e compagni hanno perso la terza finale di Coppa Italia consecutiva, la decima in totale, record per la competizione. Il Milan resta a quota 5 coppe sollevate su 15 finali giocate, solo il 33% di finali vinte. L'appuntamento per porre fine al digiuno è rimandato al prossimo anno quando si prospetta l'ennesima rivoluzione.