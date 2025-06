Milan, fumata nera per Maignan al Chelsea: troppo alta la richiesta di Furlani

Dall'ottimismo alla tensione il passo è stato piuttosto breve. Il Chelsea dialoga da giorni con il Milan per cercare di concludere il trasferimento a Londra di Mike Maignan, forte della volontà del giocatore di sposare il progetto di Enzo Maresca. Il club rossonero attendeva un rilancio importante da parte del club inglese dopo che la prima proposta da 15 milioni non è stata ritenuta congrua al valore del portiere francese. I contatti delle ultime ore hanno portato a una piccola apertura legata ai bonus ma non sono ancora degli argomenti sufficienti a ottenere il via libera da parte del CEO rossonero Giorgio Furlani.

LE RAGIONI DEL CHELSEA - Trova conferme l'indiscrezione del The Athletic: il Chelsea ha comunicato che pagherà un massimo di 15 milioni di euro per Maignan. I Blues vedono la cessione di Pulisic al Milan nel 2023 per 20 milioni come parte del loro ragionamento. Anche l'americano aveva 12 mesi di contratto, ma era più giovane di 6 anni,

BONUS DECISIVI - La mattina porta sempre consiglio ma, nel caso di Milan e Chelsea, anche qualche preoccupazione in più. Per sbloccare la trattativa per Maignan i bonus possono diventare la chiave per ridurre una distanza tra domanda e offerta di circa 5 milioni di euro. I Blues hanno tempo fino alle 19 per provare a trovare un accordo in tempo per il Mondiale per club.

NIENTE RINNOVO - Dal canto suo Maignan ha trovato un accordo totale sul contratto con il Chelsea e, contestualmente, ha comunicato al Milan di non avere intenzione di aprire una nuova trattativa per il rinnovo del contratto. Ecco perché sono ore molto delicate per il Milan.,..

AGGIORNAMENTO ORE 12.31- Stop alle telefonate: il Chelsea ha interrotto i contatti con il Milan per Maignan. Il club inglese non vuole arrivare alla richiesta di almeno 20 milioni del club rossonero e ora sembra intenzionato a guardare altrove. Tare ed Allegri ora sono chiamati a ricucire lo strappo con il portiere francese e devono provare a convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza nel 2026.

