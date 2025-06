Milan, da Ricci a Lucca: come utilizzare l'incasso di Reijnders

Allo stato attuale si tratta di una minaccia reale e non di una vera e propria trattativa. Negli ultimi giorni il Manchester City ha informato il Milan del suo forte interesse per Reijnders. Un interesse concreto che diventerà una vera e propria missione al termine della stagione. Pep Guardiola vuole il talento olandese e lo vuole già per il Mondiale per club che avrà inizio il 13 giugno. L'idea dei Citizens sarebbe quella di mettere sul piatto una proposta da oltre 70 milioni di euro per provare a convincere il club di via Aldo Rossi. Una somma decisamente importante che potrebbe far vacillare Giorgio Furlani, CEO di un club che non ha nessun incedibile in rosa, l'affare Tonali con il Newcastle ha fatto giurisprudenza.

- Dall'eventuale cessione di Reijnders, il Milan potrebbe ricavare quel tesoretto fondamentale per il mercato in entrata della prossima estate.I contatti intercorsi con l'entourage del classe 2001 durante la finestra invernale dell'ultimo mercato hanno prodotto un gradimento reciproco, con la promessa di risentirsi in vista di questa estate. Sul calciatore cresciuto ad Empoli e che in passato ha riscosso i favori pure di Lazio ed Inter, rappresenta per caratteristiche un profilo ideale per completare l'attuale centrocampo. Un playmaker moderno, oltre ad essere un giocatore italiano, in costante crescita e stabilmente nel giro della Nazionale.

LUCCA,MA NON SOLO - Il Milan, per stessa ammissione del CEO Giorgio Furlani, sta già lavorando al prossimo mercato nonostante manchi la figura di un direttore sportivo. Se Ricci è un'idea concreta per il centrocampo. Lorenzo Lucca lo è per l'attacco. Anche in questo caso, si guarda ad un giocatore protagonista di una stagione positiva con la maglia dell'Udinese - 11 goal in 32 partite di campionato - seguito anche lui a gennaio, prima di affondare il colpo su Santiago Gimenez. Col probabilissimo rientro alla Roma di Tammy Abraham e le valutazioni ancora in corso sul futuro di Luka Jovic (in scadenza di contratto a giugno, sul quale i rossoneri vantano un'opzione di rinnovo), insieme al confermato messicano serve un altro attaccante. L'Udinese, che è consapevole delle possibilità sul mercato per il centravanti torinese, lo valuta non meno di 30 milioni di euro. Sulla lista degli uomini mercato del Milan ci sono anche Jonathan Burkardt del Mainz (17 reti in 28 partite di Bundesliga) e Nikola Krstović del Lecce.