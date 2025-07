Milan, da Ricci a Modric fino al sogno Jashari: come cambia il centrocampo dei rossoneri

Il Milan ha ufficializzato il colpo Ricci dal Torino: come cambia il centrocampo con l'arrivo di Modric e quello possibile di Jashari

Il Milan ha ufficializzato il primo colpo di questo calciomercato, prendendo Samuele Ricci dal Torino per 23 milioni di base fissa più 2 milioni di bonus, a cui però va aggiunta una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Un acquisto tanto disiderato dal management rossonero, che stava lavorando a questa pista già da diversi mesi e finalmente ha trovato l'intesa totale con il club granata.

Con la cessione a peso d'oro di Tijjani Reijnders al Manchester City, il centrocampo del Diavolo è il reparto su cui il ds Igli Tare si sta muovendo maggiormente, per regalare al tecnico livornese degli innesti di livello. Il calciomercato del Milan nel reparto centrale del campo non si fermerà all'arrivo di Ricci. E', infatti, ormai tutto fatto anche per il super colpoLuka Modric, che al termine della sua avventura al Mondiale per Club con il Real Madrid, volerà alla volta di Milano per firmare il suo contratto con i rossoneri e iniziare la sua prima avventura nel calcio italiano. Oltre al Pallone d'Oro croato, poi, il sogno di Tare si chiama Ardon Jashari, gioiellino del Club Brugge per cui la squadra belga chiede 40 milioni di euro.

Con tutti questi movimenti di calciomercato, andiamo a vedere come cambia il centrocampo dei rossoneri. Ricordiamo che, oltre ai nuovi innesti, il centrocampo attuale del Milan presenta i seguenti interpreti: Fofana, Loftus-Cheek, Bondo, Musah e coloro che sono rientrati dai rispettivi prestiti ma che molto probabilmente troveranno spazio altrove (Pobega, Adli e Bennacer).

Alla luce di questo, salvo grossi capovolgimenti di fronte, il Milan di Max Allegri scenderà in campo col 4-3-3. E questo rappresenta già una novità rispetto a quanto visto durante la scorsa stagione, sotto la guida prima di Fonseca e poi di Conceicao. A centrocampo, quindi, è molto probabile che l'allenatore livornese impiegherà Fofana come perno del reparto. Se, poi, Modric sarà in condizione fin da subito, è impossibile non considerare anche il croato nell'undici titolare. Ricci, invece, almeno inizialmente dovrebbe alternarsi con Loftus-Cheek per una maglia da titolare, per poi scaldare il motore e prendersi le chiavi del centrocampo.