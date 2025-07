Milan: D'Amico, Tare e Paratici, 10 giorni per l'all in sul nuovo ds

Il viaggio a Dubai di Giorgio Furlani, ufficialmente per impegni commerciali, sarà la prima mossa ufficiale dell'amministratore delegato del Milan in questa complicata sosta per le nazionali. Il club rossonero, con le ultime due vittorie ottenute in rimonta su Lecce e Como, è riuscito a tenersi aggrappato al treno di squadre che lotterà per un posto Champions ritenuto ancora l'obiettivo fondamentale da raggiungere per costruire senza pressioni un futuro differente. Chi lo costruirà però questo futuro? I prossimi 10 giorni dovrebbero essere quelli decisivi per indirizzare la scelta per il nuovo direttore sportivo.

DECIDE FURLANI - La prima risposta alla domanda su chi costruirà il prossimo futuro del Milan è però in primo luogo proprio Giorgio Furlani. Il viaggio effettuato negli Stati Uniti a inizio mese per incontrare il patron Gerry Cardinale ha infatti certificato la sua centralità anche a danno del Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante svedese aveva già iniziato diversi contatti con dirigenti per provare a sondare il terreno per il futuro, ma sarà l'attuale ad a prendere la decisione finale.

D'AMICO IL PREFERITO - Fra i tanti nomi proposti, suggeriti e paventati per il Milan, il nome che più stuzzica il manager ex-Elliott e oggi in forza a RedBird è Tony D'Amico. Ex Verona che ha più volte portato alla salvezza e a bilanci ricchi di plusvalenze per i talenti scovati e valorizzati, oggi è sotto contratto con l'Atalanta in cui, da anni e in grande silenzio, continua il lavoro iniziato da Giovanni Sartori portando alla corte di Gasperini talenti che stanno facendo le fortune del club. La linea di continuità? I grandi ricavi da player trading che riesce ad assicurare alle sue squadre.

PARATICI - Fabio Paratici è invece maggiormente abituato a lavorare con la pressione mediatica di un grande top club a livello globale come il Milan. Negli anni alla Juventus in cui è stato affiancato a Beppe Marotta ha portato a Torino tanti giovani talenti che poi si sono rivelati ottimi per rinforzare prima squadra e bilanci. Al 20 giugno scadrà il deferimento per il noto "caso Plusvalenze", ma su di lui pende ancora il processo civile che sta andando avanti con la Procura della Repubblica di Roma e questo frena i rossoneri.

TARE - Il nome più caldeggiato da Ibrahimovic è invece sempre stato quello di Igli Tare. Rispetto a D'Amico è presenza più ingombrante e, ovviamente, più decisionista anche se da sempre è abituato a trattare con un presidente come Claudio Lotito che ha sempre voluto l'ultima parola. Rispetto a D'Amico, che dovrebbe svincolarsi dall'Atalanta, è libero da contratto, già con Elliott e con Maldini era stato vicino alla Milano rossonera e da tempo sta studiando la rosa.

L'IDEA ESTERA - Si stanno lentamente allontanando, infine, le ipotesi che porterebbero a un nuovo direttore sportivo proveniente dall'estero e senza esperienza diretta in Serie A. Thiago Scuro del Monaco ha confermato a mezzo stampa la volontà di rimanere nel Principato e anche Marcus Krosche dell'Eintracht Francoforte non vorrebbe lasciare la Germania ed è corteggiato dal Liverpool.

ALL IN IN 10 GIORNI -I prossimi 10 giorni saranno quindi quelli decisivi, se non per la scelta finale quantomeno per sfogliare il più possibile la margherita e ridurre il numero di candidati. La stagione sta finendo e i top club si stanno già muovendo piazzando le prima mosse per la prossima stagione. Non c'è

più tempo, l'all in sul ds potrà dare il via ad un nuovo Milan.