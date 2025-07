Milan, De Cuyper va già più forte di Theo Hernandez: l'erede designato in goal, quanto chiede il Bruges

Parigi e Genk distano meno di 400 km, ci si impiega circa 4 ore e mezza per compiere il percorso, lo stesso che, idealmente, potrebbe compiere il Milan per la sua fascia sinistra. Negli impegni di Nations League infatti, mentre allo Stade de France, Theo Hernandez sbagliava quello che poteva essere il rigore decisivo per la final four – ci ha dovuto mettere le mani Maignan per battere la Croazia – alla Cegeka Arena segnava Maxim De Cuyper, il suo erede designato in rossonero.

IN GOAL - Il mancino del Bruges ha aperto il conto nel 3 a 0 del suo Belgio all’Ucraina, arrotondato poi dalla doppietta di Lukaku. Entrato al 69’ per Meunier, De Cuyper ci ha messo un minuto per segnare e mettere in discesa la gara. Erano gli spareggi: Belgio in Lega A, Ucraina in Lega B e l’ennesima conferma che si tratta di un giocatore di livello ormai internazionale. Non stupisce dunque che in quella che sarà un’estate decisiva per il futuro di Theo, in ballo tra rinnovo e cessione, il nome del belga rimbalzi da più fronti come suo sostituto.

SI CAMBIA - La fascia sinistra milanista avrà un nuovo look. I rossoneri cercavano e cercano un vice Hernandez ma che possa anche fare uno step in avanti nel caso in cui il terzino francese venga ceduto. D’altronde l’ex Real Madrid ha un contratto in scadenza a giugno 2026 e sta per entrare nel suo ultimo anno dell’accordo, fondamentale dunque rinnovarglielo – eventualità questa per ora lontana dal compiersi – oppure cederlo tra un paio di mesi, in modo da non perderlo a zero l’anno dopo.

L’EREDE – Porte girevoli insomma sulla banda mancina rossonera. Il club ha seguito e sta seguendo De Cuyper da almeno 3 stagioni, prima al Westerlo e ora al Bruges, società con la quale ha già lavorato per l’affare De Ketelaere. La richiesta poi è tutto sommato abbordabile: circa 22/25 milioni di euro, una cifra non lontana da quella (22,8 milioni di euro) che, nel 2019 bastò per strappare il francese al Real Madrid.

CHI È DE CUYPER - Nato a Knokke-Heist il 22 dicembre del 2000, Maxime De Cuyper è un terzino di spinta, forte fisicamente e dai buoni piedi. Col Bruges ha un contratto fino al giugno 2028. Nelle scorse settimane, Tuttosport aveva parlato di un primo approccio a Casa Milan tra i dirigenti rossoneri e gli agenti del giocatore ma una vera e propria trattativa per lui non è ancora partita. Su di lui c’è una forte concorrenza rappresentata da club di Premier League, come Arsenal e West Ham, e della stessa Serie A, come la Juventus. È cresciuto nel settore giovanile dei nerazzurri e ha debuttato nel febbraio 2020 in Europa League. Ha fatto esperienza in prestito al Westerlo, prima di tornare a casa base per poi prendere la rincorsa per il salto in una grande del calcio europeo.