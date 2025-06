Milan, decisione in arrivo per Jovic: cosa filtra sul futuro

Per Furlani guai a chiamarla rivoluzione, ma se non la si può descrivere così poco ci manca. Dall’allenatore alla rosa della squadra sono attese tante novità sia in entrata che in uscita. Il Milan vuole ripartire dopo una stagione che visto i momenti negativi superare quelli positivi.

JOVIC IN ATTESA - Tra i giocatori in attesa di capire se sarà ancora al Milan nella prossima stagione c’è sicuramente Luka Jovic. Nonostante il poco spazio avuto sopratutto nel finale di stagione, la priorità dell’attaccante serbo è quella di rinnovare il contratto in scadenza a luglio con il club di via Aldo Rossi.

DECISIONE A GIORNI- Nel corso di questa settimana Moncada conta di dare una risposta più concreta a Jovic e al suo entourage: schedulato un meeting con Ramadani, manager di Jovic. Al momento è più forte il partito di chi ritiene quella di Luka una operazione che non s’ha da fare rispetto a quello che vota la conferma anche annuale. Un fattore decisione finale sarà sicuramente rappresentato dalla nomina del nuovo allenatore perché il dossier Jovic merita anche un approfondimento tattico: se dovesse arrivare un allenatore con una predisposizione all’attacco a due punte allora la svolta per Jovic sarebbe rossonera. I contatti vanno avanti, siamo entrati nella settimana clou per l’ex Fiorentina.