Milan, dirigenza a Milanello: riunione con Conceicao e la squadra per analizzare il fallimento Champions

Un'eliminazione che rischia di lasciare il segno per il futuro economico-sportivo del Milan. Il pareggio ottenuto dalla formazione rossonera martedì sera, in quel di San Siro, contro il Feyenoord per 1-1 ha fatto sì che la formazione allenata da Sergio Conceicao - complice anche il ko subito in Olanda settimana scorsa - subisse una cocente quanto prematura uscita di scena dalla corrente edizione della UEFA Champions League. Il traguardo sportivo degli ottavi di finale della massima competizione europea ha portato il club di Via Aldo Rossi a perdere ben 11 milioni di euro di introiti garantiti per il passaggio al turno successivo.

Una disfatta importante e inaspettata per la quale tocca immediatamente correre ai ripari, cercando di dimenticare la delusione continentale e ripartendo in vista della partita contro il Torino e di una rincorsa verso il 4° posto in campionato - attualmente distante 5 punti, seppur il Milan abbia una partita ancora da recuperare (giovedì 27 febbraio alle ore 20.45 a Bologna) - obiettivo assolutamente prioritario per il resto della stagione rossonera.

Ripartenza che deve avvenire a stretto giro di posta e che ha portato la dirigenza meneghina a fare cerchio intorno a tutta la rosa e allo staff tecnico dell'allenatore portoghese. Come riportato da MilanNews, infatti, questa mattina la dirigenza si è ritrovata a Milanello per analizzare l'eliminazione in Champions League insieme all'allenatore e ai giocatori, soprattutto quelli più esperti e che da più tempo fanno parte della rosa meneghina. Dopo la delusione in Europa, ora l'obiettivo diventa, come sottolineato, centrare il quarto posto a tutti i costi e vincere la Coppa Italia per evitare un fallimento totale della stagione.