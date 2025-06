Milan, dopo Tare si accelera per l’allenatore: Italiano prima scelta, tra le alternative c’è anche Motta

Prima il direttore sportivo, poi l’allenatore. Dopo la partita di sabato contro il Monza, che mette la parola fine a una stagione nefasta chiusa senza qualificazione all’Europa e con la sola Supercoppa Italiana conquistata, il Milan farà i primi passi concreti in vista del 2025-2026, che può essere considerato a tutti gli effetti un nuovo anno zero. Per il ruolo di direttore sportivo, nei giorni scorsi, c’è stata una importante accelerazione per Igli Tare, per il quale manca solo la firma sul contratto triennale. Per la nuova guida tecnica si attendono novità entro la fine maggio. Al momento non c’è un nome in pole position, ma una profonda scrematura è già stata fatta: dopo gli esperimenti falliti con Fonseca e Conceicao, salvo sorprese, che quando si tratta del club rossonero sono spesso dietro l’angolo, il nuovo allenatore sarà italiano.

Di tempo il Milan non ne può più sprecare, l’anno prossimo servirà partire forte, saltando il warm up. Per questo Furlani, che avrà ancora l’ultima parola su tutte le scelte, non solo sportive, si è convinto a puntare su un profilo pronto, affidabile, che abbia una conoscenza approfondita del calcio italiano, che non abbia bisogno di adattamento. Che possa portare gioco e soprattutto risultati, fondamentali per i conti del club. E che, in aggiunta, sia in grado di valorizzare i giocatori in rosa, creando potenziali plusvalenze.

L’idea più stuzzicante, al momento, è Vincenzo Italiano, fresco vincitore della Coppa Italia con il Bologna, il quale non ha nessuna intenzione di perderlo. Al tecnico ex Spezia e Fiorentina è stato offerto il rinnovo di un anno, fino al 2027, del contratto in scadenza nel 2026, con ritocco dell’ingaggio che potrebbe portarlo a guadagnare circa 2,6 milioni di euro netti a stagione. Francesco Caliandro, l’avvocato che difende gli interessi di Italiano, ha già avuto un contatto con Fenucci, Sartori e Di Vaio. Solo un’offerta fuori mercato per il club diretto da Saputo e per lo stesso allenatore siciliano potrebbe far saltare il banco e portare alla separazione.

In alternativa a Italiano va tenuto vivo il nome di Maurizio Sarri, pronto a tornare in pista dopo l’addio alla Lazio, nel marzo 2024. Il Milan è meta gradita, ma è chiaro che il suo arrivo andrebbe in porto anche dopo un confronto chiarificatore con Tare, con il quale in passato c’è stato più di un attrito. A confermarlo, è stato lo stesso dirigente albanese in una dichiarazione: “Sarri sul campo è molto bravo, ma fuori è difficile creare un rapporto con lui e comunicare. Non è una novità, ovunque è stato ha avuto questo carattere difficile da gestire. La scelta di prenderlo 3 anni fa era perché si chiudeva l’era di Inzaghi che era la storia della Lazio e dovevamo creare un progetto completamente scioccante, opposto. Fu una scelta mia condivisa con Lotito. Non ho mai avuto problemi con Sarri, me lo confermò anche in una cena che ebbi con lui alla fine. Abbiamo due modi diversi di vedere il calcio, ma le due visioni dovevano combaciare per il bene della società".

La scelta va ponderata, dopo gli errori dell’ultima stagione il Milan non può e non vuole sbagliare. Per questo, a oggi, non sono fuori dai giochi nemmeno Allegri, al quale pensa il Napoli in caso di addio di Conte, e lo stesso tecnico salentino (anche se le percentuali sono molto basse), prima scelta della Juventus se non dovesse tenere Tudor. Altri nomi sulla lista sono Cesc Fabregas del Como e Thiago Motta, esonerato dalla Juventus e al momento senza squadra. Secondo Sky Sport è un nome credibile, ma a oggi è solo un’idea. La priorità è Italiano, dal quale il Milan aspetta una segnale forte. Una risposta, dentro o fuori.

