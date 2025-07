Milan, doppia tegola: infortuni per Morata e Loftus-Cheek. Le loro condizioni

Il Milan fa ancora i conti con gli infortuni e contro la Stella Rossa arriva una doppia tegola: Ruben Loftus-Cheek e Alvaro Morata vanno ko.

Dopo il ko di Christian Pulisic per un problema al polpaccio, i rossoneri devono affrontare altri guai sempre nella zona offensiva del campo.

Nel primo tempo della gara di San Siro, valida per la sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League, Paulo Fonseca è stato costretto a operare due cambi nel giro di due minuti, utilizzando dunque due dei tre slot disponibili per l'intero incontro.

INFORTUNIO LOFTUS-CHEEK - Il primo ad alzare bandiera bianca è stato Loftus-Cheek: al 28' il centrocampista inglese ha chiesto il cambio per un problema fisico. Al suo posto, Fonseca ha inserito Samuel Chukwueze.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, la prima diagnosi per Loftus-Cheek parla di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba destra.

INFORTUNIO MORATA - Passa circa un minuto e al 29' mentre tutti monitorano le condizioni di Yunus Musah, che era uscito per farsi assistere dallo staff medico del Milan per poi rientrare in campo, si fa male anche Morata: l'attaccante spagnolo accusa un problema, anche in questo caso di natura muscolare, e abbandona il campo, lasciando spazio a Tammy Abraham.

Per Morata si tratta di un risentimento al flessore della gamba sinistra.

QUANTO STARANNO FUORI - E' necessario attendere gli esami strumentali per stabilire l'entità dei due infortuni e, di conseguenza, i tempi di recupero di Loftus-Cheek e Morata. Inevitabile comunque che i due siano in forte dubbio per il prossimo impegno del Milan, contro il Genoa a San Siro domenica 15 dicembre (ore 20.45).