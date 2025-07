Diversi profili valutati dalla dirigenza per rinforzare le fasce: il punto sul mercato rossonero degli esterni

Giudicare oggi il mercato del Milan è un esercizio assai difficile perché siamo ancora molto lontani da quello che potrebbe essere un prodotto finito. Allegri ha iniziato la preparazione con una rosa incompleta che vede un solo attaccante Colombo (con le valige pronte) e una situazione sulle corsie laterali ancora tutta da definire, specialmente quelle difensive.

NEW WAVE - In questi primi giorni di ritiro Allegri sta valutando diversi giovani: Jimenez è ormai una certezza per la Prima squadra. Il tecnico livornese vuole solo capire quale sia il vestito migliore per esaltare doti dello spagnolo, con una certezza: può giocare da terzino sia a destra che a sinistra. Magni potrà trarre grandi insegnamenti dal tecnico livornese per poi andare a giocare in prestito, molto probabilmente in serie C. Discorso diverso per Bartesaghi perchè ha già maturato un'esperienza importante in Prima squadra con diversi gettoni di presenze. Davide ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2030, un segnale chiaro per il futuro, e ora il Milan valuterà se tenerlo in rosa almeno fino a gennaio o cederlo in prestito: ci sono tantissime richieste tra serie A e serie B.

OFFERTA PER DOUE' - Nella giornata di ieri il Milan ha inviato una PEC allo Strasburgo con un'offerta da 15 milioni senza bonus per Guelà Douè, il primo obiettivo per la corsia di destra. Una proposta molto lontana dalla richiesta del club francese che valuta il nazionale ivoriano circa 30 milioni.

RICHIESTE PER PUBILL- Il Milan deve stare attento alla concorrenza per Marc Pubill ovvero il piano B di Guelà Douè. Sul terzino destro dell'Almeria e della Nazionale under 21 spagnola ci sono la Roma e diversi club inglesi. La valutazione si aggira intorno ai 15 milioini.

PROPOSTO GUTIERREZ .- Miguel Gutiérrez, talentuoso terzino sinistro spagnolo, è stato offerto dall'agenzia Wasserman al Milan nei giorni scorsi. Il classe 2001 piace molto anche al Napoli e ha una valutazione di circa 25 milioni ( il 50% spetta al Real Madrid).

BROWN NON AL TOP - Sostituire Theo Hernandez non sarà certamente una missione facile perché di uno dei migliori, se non il migliore, terzino sinistro al mondo. Il Milan sta valutando il terzino inglese classe 2002 del Gent Archie Brown anche se non è tra i primi profili nella short list di Tare.