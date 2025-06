Milan, il Chelsea pensa a un'offerta per Leao

. Diversi i ricordi che lo legano allo stadio del Napoli: la grande prestazione con assist a Giroud in un quarto di finale di Champions League o la doppietta nella larga vittoria per 0-4 nell’aprile del 2023. Quella di domenica sarà unaperché lui alla Champions League della prossima stagione non vuole proprio rinunciare.

I NUMERI - Quando si parla di Rafael Leao i numeri sono importanti anche nelle stagioni più complicate: 6 goal e 7 assist sempre decisivi in campionato. Lo sono ancora di più quelli relativi al contratto: il portoghese ha un accordo lungo fino al 2028 con unaclausola rescissoria volutamente esagerata di 150 milioni che nemmeno i club arabi riescono a soddisfare. E proprio qui girano le valutazioni sul futuro: il numero 10 rossonero piace a tanti ma nessuno si avvicina al valore della clausola.

Ascolta "Milan, due certezze e una insidia su Leao" su Spreaker.

INSIDIA CHELSEA - Se l’Arabia ha già bussato a gennaio per Leão a gennaio senza grandi risultati ora l’insidia più importante è quella inglese: il Chelsea sta valutando da mesi la possibilità di presentare un’offerta per il nazionale portoghese. La volontà del Milan sarebbe quella di andare avanti con Rafa, con o senza Champions League. I Blues proveranno a sfruttare la sponda di Jorge Mendes ma con la consapevolezza che per meno di 100 milioni il club rossonero non aprirebbe nemmeno una prima discussione per il suo talento.