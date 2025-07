Milan: due strade per il futuro di Camarda, possibile plusvalenza su Morata

Quale sarà il futuro di Francesco Camarda dopo una stagione piuttosto difficile tra Milan Futuro e prima squadra? È questa la domanda che si pone il tifo rossonero. Nel mirino della critica è finita la gestione del club di un giovanissimo talento in quanto ha visto troppo poco il campo e invece avrebbe avuto bisogno di maggiore spazio per continuare il suo percorso di crescita. Sono solo 1417 i minuti giocati con appena 4 gol segnati (2 in serie C, 1 in coppa Italia di serie C e 1 in Youth League) per un attaccante che ha fatto grandi passi in avanti in termini professionalità ma che, nel complesso, aveva solo bisogno giocare a calcio.

IDEA PRESTITO - Il tema Camarda sarà una delle priorità che dovrà affrontare il futuro direttore sportivo del Milan. Francesco deve giocare e la serie C, affrontata in 13 occasioni nel corso di questa stagione, non sembra essere la palestra migliore per crescere fisicamente e tecnicamente. Adriano Galliani lo aveva praticamente preso a gennaio per il suo Monza con la formula del prestito secco biennale poi è sceso in campo Zlatan Ibrahimovic che si è assunto la responsabilità di bloccare l’affare. Il club brianzolo spera ancora di accogliere Camarda nella prossima stagione, anche in caso di una probabile retrocessione in serie B. Gli agenti del talentino rossonero sperano in una cessione temporanea ma provando una esperienza nella massima serie da protagonista.

Ascolta "Milan, due opzioni per il futuro di Camarda" su Spreaker.

ADDIO MORATA - Le recenti interviste rilasciate da Morata hanno creato una spaccatura a sorpresa con il Milan: lo spagnolo si è pentito di aver lasciato l’Atletico Madrid per il Diavolo. Alvaro si sente sicuro di rimanere al Galatasaray: il club turco ha già versato nelle casse del Milan 6 milioni di euro per il prestito e ha un’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo entro il 15 gennaio 2026 per 8 milioni di euro, pagabili in sei rate. Se il riscatto non venisse esercitato, il prestito potrebbe essere esteso gratuitamente fino al 30 giugno 2026. Se il Galatasaray decidesse di acquistarlo entro il 10 giugno 2026, il costo sarebbe di 9 milioni di euro, sempre rateizzabili in sei pagamenti. Il club rossonero spera in quest’ultima opzione perché così registrerebbe una plusvalenza di circa 2,55 milioni di euro.