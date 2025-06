Milan e Bayern Monaco su De Zerbi? Il Brighton ha già in mano il sostituto

Roberto De Zerbi può lasciare il Brighton a fine stagione, nonostante l'allenatore italiano sia legato ai Seagulls da un contratto sino al 30 giugno 2026, con tanto di clausola di risoluzione elevata, pari a 14 milioni di euro, per scoraggiare eventuali corteggiatori. E così, visto che il nome dell'ex Sassuolo è stato accostato anche a diversi top club, tra cui Bayern Monaco e Milan, nelle ultime settimane il club inglese ha cominciato a valutare altri profili per l'eventuale sostituzioni. Tra questi, secondo The Guardian, c'è anche Kieran McKenna, attualmente all'Ipswich Town e vicino alla promozione dalla Championship alla Premier League.