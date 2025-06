Milan, è crisi senza fine: i bookmaker “esonerano” Conceicao

Era partita come meglio non poteva l’avventura di Sergio Conceicao al Milan, una doppia vittoria in rimonta contro Juventus e Inter in Supercoppa Italiana, trofeo vinto dai rossoneri. Ora invece, dopo tre sconfitte consecutive in campionato e l’attuale nono posto, a cui si aggiunge una cocente eliminazione in Champions League, il tecnico ex Porto vede sempre più da vicino l’esonero in quota: su Sisal scende ancora da 2,25 a 1,85 l’addio del portoghese entro fine dell’anno.

Solo una rimonta per il quarto posto ora distante ben 9 punti, che con la vittoria della Juventus potrebbe diventare ben undici, potrebbe salvare la panchina di Conceicao, ma un posto nella top-4 della Serie A ora si gioca a 15 su Snai, in netta salita rispetto al 4,50 di soli quindici giorni fa.