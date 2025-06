Milan, è fatta per Camarda al Lecce: formula e cifre

Francesco Camarda non farà parte della rosa del Milan nel corso della stagione 2025/2026, né in prima squadra, né nella seconda squadra di Milan Futuro. L'attaccante classe 2008 che quest'anno ha collezionato 10 presenze in Serie A e 4 in Champions League in rossonero, andrà a giocare con continuità e lo farà sempre nella massima serie con il Lecce. I contatti nelle ultime ore sono stati proficui e hanno portato alla chiusura dell'accordo fra le parti con una formula già usata in passato.

I DETTAGLI - Camarda si trasferirà in Salento alla corte di Eusebio Di Francesco con la formula del prestito che però non sarà secco. Il Lecce si è assicurato il diritto di riscatto a 3 milioni di euro, ma il Milan ha mantenuto un diritto di contro-riscatto maggiorato a 4 milioni di euro in modo da non perdere il controllo sul cartellino del bomber italiano.

FORMULA COLOMBO - Milan e Lecce non sono nuovi ad affari combinati e già in passato la stessa formula che Corvino ha strappato per Camarda era stata concordata per Lorenzo Colombo, oggi di ritorno in rossonero dal prestito all'Empoli. La punta uscita dalla primavera rossonera fu l'autore del rigore decisivo che salvò i salentini nella stagione 2022/2023 e a fine stagione il Lecce esercitò il diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro con il Milan però che lo contro-riscattò per 3 milioni.

