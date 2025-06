Milan, è fatta per l'arrivo di Ricci dal Torino: le cifre

Il Milan si regala un nuovo centrocampista. Dopo il colpo Luka Modric, che al termine del Mondiale per Club si unirà al club di Via Aldo Rossi, come riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri hanno trovato l'accordo totale con il Torino per l'arrivo di Samuele Ricci. L'operazione si chiude per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, bonus compresi (23 di base fissa, più 2 di bonus).

E', quindi, tutto fatto per il centrocampista azzurro, che si può ormai considerare un nuovo giocatore del Milan. Nel corso della prossima settimana le parti formalizzeranno l'affare, che prevede un contratto di 5 cinque anni a circa 2,5 milioni di euro più bonus a stagione per il centrocampista classe 2001, che dopo una grande stagione con il Toro si prepara a vestire la maglia del Diavolo.

Dopo un ottimo avvio di stagione, sommato alle prestazioni convincenti con l’Italia, Ricci ha subito una piccola flessione. Alti e bassi che mister Allegri è convinto di poter migliorare in uno dei migliori prospetti del calcio italiano. Nelle idee del tecnico livornese, Samuele dovrebbe giocare davanti alla difesa da “6”, un ruolo fondamentale nella sua idea di calcio.