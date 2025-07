Milan e Inter, vertice a Palazzo Marino per San Siro: si tratta con il Comune, il prezzo può scendere

Nuovo vertice a Palazzo Marino fra Inter, Milan e il sindaco Sala per il futuro di San Siro e la cessione dell'impianto ai club: si tratta, il prezzo di vendita può scendere da quei 197 milioni di euro stabiliti dall'Agenzia delle Entrate.

Continua incessantemente il dialogo fra il Comune di Milano, l’Inter e il Milan per definire la cessione dello stadio di San Siro e delle aree limitrofe. Nel corso della giornata di oggi, si è tenuto un fondamentale vertice a Palazzo Marino – della durata di circa di due ore e mezza – al quale hanno partecipato il primo cittadino Giuseppe Sala e le prime firme dei due club meneghini. Secondo quanto viene riferito dalle prime indiscrezioni, l’incontro è stato definito positivo: l’obiettivo comune è individuare una cifra condivisa per definire l’acquisto del Meazza da parte delle due società milanesi.

Come sempre,Tuttavia, come raccontato anche dai colleghi de La Repubblica,, ma di questo si sta discutendo in maniera approfondita. Si parla, infatti, di tutte le variabili da considerare: daicosti delle eventuali bonifiche ambientali a, soprattutto, quelli legati alla demolizione dello stadio.

LA SITUAZIONE ATTUALE - Il Comune – pur avendo come fine ultimo quello di tutelare l’interesse pubblico - sembra disposto a mediare pur di chiudere positivamente la trattativa e assicurarsi la presenza attiva di Inter e Milan nella società acquirente. L’incontro di oggi è un passo avanti importante nella definizione dell’operazione, in vista della scadenza fissata al 31 luglio per trovare un’intesa definitiva. Le parti si ri-aggioreranno, ma intanto il presidente del Milan Paolo Scaroni – riporta ANSA – ha parlato così: "Work in progress. Io sono sempre ottimista".