Milan e Juventus, l'Arabia Saudita punta forte su Xhaka: pronto contratto faraonico

Il NEOM ha preparato un'importante offerta di contratto per Granit Xhaka, seguito anche da Milan e Juventus.

Granit Xhaka sembra essere sempre più vicino all’addio a Bayer Leverkusen. Il 32enne centrocampista svizzero potrebbe presto cambiare maglia e decidere di affrontare una nuova avventura professionale. Da tempo, l’elvetico è finito nel mirino di Milan (anche se la trattativa appare ormai congelata da tempo) e Juventus (che sta monitorando con attenzione la sua situazione), ma le ultime indiscrezioni ci portano direttamente in Arabia Saudita.

Come viene riportato, infatti, da Footmercato, il NEOM – ambizioso club neopromosso nella Saudi Pro League – ha messo sul piatto un’offerta assolutamente importante nei confronti del giocatore. La società saudita (affidata a Galtier e che ha già chiuso i colpi in entrata Lacazette e Bulka) sta puntando tutto su Xhaka, considerato il rinforzo perfetto per dare sostanza, qualità ed esperienza alla mediana del club arabo.

Tuttavia, chiaramente, resta da capire se il giocatore sarà disposto a lasciare il calcio europeo in un periodo nel quale squadre come Milan e Juventus l’hanno inserito nella shortlist di obiettivi. Tra ambizioni sportive e tentazioni saudite, la decisione finale di Xhaka potrebbe arrivare nelle prossime settimane.