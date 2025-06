Milan e Leao al punto di svolta. E se la sua cessione fosse un affare per tutti?

da qualche mese è diventato papà eDopo 6 anni trascorsi in Italia, tra le fila di una storica big del nostro calcio come il Milan, al termine della peggiore stagione sul piano dei risultati di squadra e in parte anche a livello personale,Tra alti e bassi, l'attaccante portoghese ha raggiunto una dimensione importante, mostrando in maniera alterna lampi di classe da potenziale campione.

Nella formazione rossonera, che ha intrapreso una pericolosa involuzione invece di costruire sulle solida fondamenta della squadra scudettata del 2022, avrebbe ancora molto da dire, per la sensazione di inespresso che ha destato anche nelle annate migliori e a maggior ragione oggi, con l'arrivo in panchina di un allenatore come Massimiliano Allegri. Suo profondo estimatore, tanto da immaginare per lui una naturale evoluzione in seconda punta capace di stare più vicino alla porta e di incidere in zona goal. Un salto di qualità che per Leao è invocato da tempo e da molti addetti ai lavori e che fino a questo momento non è arrivato per molteplici ragioni. Di contorno ma anche addebitabili ad un atteggiamento un po' pigro del numero 10 rossonero.

Ed è qui che si palesa il possibile dilemma. Il Bayern Monaco, club alla ricerca di un giocatore con le sue caratteristiche, si sta muovendo dietro le quinte in maniera più concreta di quanto non abbiano fatto sino ad oggi le società di Premier League più attente a Leao – Arsenal e Chelsea – o le ricche squadre dell'Arabia Saudita. Un eventuale passaggio in una formazione come quella bavarese, abituata a competere per i massimi traguardi anche in Champions League o nel miglior campionato possibile come la Premier, potrebbe rappresentare un più che valido stimolo per cercare di migliorarsi ed uscire da quella sorta di comfort zone che sono il Milan e la Serie A. Se Leao ritiene di poter essere in futuro un calciatore più completo della sua versione attuale, questo è il momento di dimostrarlo e questa è l'opportunità che può fungere da trampolino.

Dal canto suo, il Milan, che ufficiosamente non si sbilancia ma non chiude del tutto ad una cessione se dovesse essere messa sul tavolo una proposta molto vantaggiosa (nell'ordine degli 80-90 milioni di euro), cosa ne ricaverebbe da un eventuale cambiamento di questa portata? Un enorme perdita dal punto di vista tecnico, senza dubbio, dopo la rinuncia ad un altro pezzo pregiato come Reijnders. Una “picconata” al progetto costruito da due anni a questa parte da RedBird, ancora più difficile da accettare dopo una stagione estremamente deludente come quella appena andata in archivio. Volendola guardare da un diverso punto di osservazione, la rinuncia al giocatore che più di qualunque altro ha caratterizzato la fase offensiva del Milan di questi ultimi anni può essere un modo di rompere certi schemi e provare ad andare oltre, verso qualcosa di inedito e sorprendente.

Saranno settimane delicate e di osservazione, di riflessioni profonde per un giocatore nel pieno della sua carriera ma alla ricerca forse di una risposta alle sue domande e alle aspettative di chi ritiene che possa essere ancora un campione al livello delle stelle del calcio europeo. E di un club, il Milan, alla ricerca di una sua nuova identità, probabilmente con protagonisti diversi.

