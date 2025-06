Milan e Napoli affare Musah in stand by: cosa sta accadendo

Yunus Musahtra Milan e Napoli: la trattativa per portare il centrocampista statunitense alla corte di Antonio Conte prosegue.

La cessione del classe 2002 sembrava cosa fatta solo pochi giorni fa, ma proprio quando si intravedeva la linea del traguardo l'operazione ha subito una frenata. Non uno stop definitivo ai discorsi, ma una pausa di riflessione con la prospettiva di riaggiornarsi con l'inizio della settimana, considerando anche che Giovanni Manna - direttore sportivo azzurro - nel weekend si trovava in Spagna per altri affari di calciomercato.

Lunedì è arrivato e ora è previsto che le parti in causa riprendano in mano il dossier per provare e a uscire dall'impasse: il punto della situazione e i nodi da risolvere per sbloccare la trattativa.

L'OFFERTA DEL NAPOLI - Il Napoli aveva inizialmente presentato un'offerta da circa 20 milioni di euro, ma dopo il rifiuto del Milan - che ha avanzato una richiesta da 30 milioni - gli azzurri si sono rifatti sotto con una seconda proposta da 25 milioni di euro.

LA POSIZIONE DEL MILAN - Dal club di via Aldo Rossi non una chiusura, ma i rossoneri vogliono incassare qualcosa in più dalla cessione di Musah e hanno chiesto un ulteriore sforzo al Napoli. Ed è proprio qui che sono nate le perplessità di Manna e del club campano.

IL NODO DEI BONUS - Il Milan, Musah e il Napoli, un triangolo ancora aperto con il giocatore già vicino agli azzurri per quanto riguarda l'accordo sull'ingaggio. Come sbloccare l'operazione? La partita si gioca anche sul dettaglio relativo ai bonus, perché se la distanza si può colmare lavorando sulla componente variabile della somma complessiva bisogna ancora trovare la giusta quadra su questo punto. Come evidenziato anche da Fabrizio Romano, non c'è ancora l'intesa sui bonus e la distanza non riguarda soltanto le cifre ma anche le modalità di raggiungimento di tali bonus, se più "facili" o più "difficili".

Si continua a lavorare, ma l'entourage del centrocampista statunitense resta fiducioso e anche la società rossonera mantiene la speranza che non ci siano sorprese: Musah e il Napoli, la trattativa prosegue.