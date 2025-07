Milan, Emerson rientra in gruppo: cosa filtra sul futuro dell'ex Tottenham

La luce in fondo al tunnel. Emerson Royal ha iniziato a lavorare sul campo e la prossima settimana dovrebbe rientrare interamente a lavorare con il gruppo. Il terzino destro brasiliano era out da gennaio per una lesione al polpaccio rimediata nella gara di Champions League contro il Girona. Il Milan riprenderà domani la preparazione in quel di Milanello in vista della sfida al Genoa di lunedì prossimo a Marassi. Nei prossimi giorni verranno monitorate le condizioni anche di Luka Jovic, che sarebbe dovuto partire titolare ieri a Venezia, ma è stato costretto a dare forfait dopo un problema lombare emerso durante il riscaldamento.

PUO' TORNARE IN CAMPO - Dopo tre mesi fermo ai box, Emerson Royal smania dal desiderio di tornare in campo. E se le risposte del campo saranno positive il classe 1999 potrebbe tornare a disposizione di Sergio Conceicao nelle ultime due uscite stagionali. Sempre titolare nella prima parte di stagione, la sua condizione è cambiata rapidamente nel mese di dicembre: dopo alcune valutazioni interne, la dirigenza rossonera aveva deciso di mettere già sul mercato l'ex Tottenham. Prima dell'infortunio del 25 gennaio scorso al 3 minuto di Milan-Girona era praticamente tutto fatto per il trasferimento in prestito secco al Galatasaray.

SUL MERCATO - Arrivato la scorsa estate dal Tottenham per 15 milioni più 3 di bonus, Emerson Royal non rientra più nei programmi del Milan. La rapida ascesa di Jimenez ha azzerato la chances del brasiliano di potersi giocare le sue chance in rossonero. Nelle prossime settimane il club incontrerà l'agente Stefano Castagna per fare il punto della situazione e studiare un piano d'uscita con le migliori condizioni possibili considerando il periodo di inattività del ragazzo e i costi a bilancio.