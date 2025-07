Milan, Emerson Royal verso la Spagna? Il Real Betis ci prova

Il Real Betis ha manifestato la volontà di prendere Emerson Royal in prestito: serve una quadra economica con il Milan.

Quale sarà il futuro di Emerson Royal? Un quesito che si sta ponendo in molti – dai tifosi agli addetti ai lavori, passando per lo stesso giocatore brasiliano – ma che ancora non conosce una precisa risposta. Il terzino destro del Milan (arrivato la scorsa estate dal Tottenham) ha un lungo contratto con i rossoneri sino al 30 giugno 2028, ma dopo una sola annata – di cui metà trascorsa ai box per infortunio – rischia di lasciare Milano e ripartire da una squadra nella quale ha già avuto un’ottima esperienza.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Emerson Royal potrebbe tornare in Spagna in questa sessione estiva di mercato. Il terzino brasiliano sarebbe finito nel mirino del Real Betis, club per il quale ha giocato tra il 2019 e il 2021, totalizzando 79 presenze, 5 gol e 10 assist. La società andalusa ha richiesto informazioni con la volontà di prenderlo in prestito, ma serve trovare l'intesa economica tra il Real Betis e il Milan.