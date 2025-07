Milan, esami strumentali per Maignan: gli aggiornamenti

Mike Maignan è reduce dal trauma cranico che venerdì lo ha costretto a passare una notta in osservazione presso l'ospedale di Udine. Per fortuna tutti gli esami ai quali si è sottoposto il portiere del Milan hanno dato esiti negativi, ma in presa diretta il duro scontro con il compagno di squadra Alex Jimenez aveva creato apprensione.

DETERMINAZIONE - Il giorno dopo la larga vittoria di Udine Maignan aveva ringraziato tutti per i messaggi di affetto con un post pubblicato sui propri profili social. Il portiere francese ha anche scherzato sull'accaduto mostrando una serenità che ha rassicurato tutto l'ambiente rossonero sulle condizioni fisiche del francese. L'ex Lille è determinato a dare una grande mano alla squadra in questo finale di stagione, a partire già dalla sfida di Pasqua contro l'Atalanta a San Siro. Più prudente Sergio Conceicao che non vuole correre rischi per un giocatore fondamentale per la squadra.

ESAMI STRUMENTALI - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, gli esami strumentali per Maignan sono in programma per martedì 15 aprile nel tardo pomeriggio. Un passaggio chiave per capire se Mike potrà essere o meno a disposizione di Sergio Conceicao per la sfida all'Atalanta di Gasperini. il portiere francese incrocia le dita perché ha già messo nel mirino anche il derby del prossimo 23 aprile.