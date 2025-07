Milan, fase calda per la scelta del nuovo direttore sportivo: Paratici in quota

Sergio Conceicao si sente ancora il sergente di cui ha bisogno il Milan per uscire dalla crisi ma sul suo futuro si addensano ancora nubi grigie tendenti al nero. La sua conferma per la prossima stagione dipende in prima istanza dalla qualificazione alla prossima Champions League: missione, allo stato attuale, molto complicata considerati gli otto punti di distanza dalla Juventus quarta in classifica. Una seconda via dipenderebbe dalla scelta del nuovo direttore sportivo rossonero prevista a stretto giro di posta. Indiscrezioni qualificate parlano di una deadline fissata alla fine di aprile.

PARATICI IN QUOTA - Le divisioni interne al Milan, di cui ha parlato Dagospia nella giornata di ieri, non hanno arrestato le prime fasi di casting sulla figura del nuovo direttore sportivo. La rosa dei candidati è piuttosto ampia con la volontà di inserire una profilo con un respiro internazionale chiaro e di grande autorevolezza. Tra questi c'è sicuramente Fabio Paratici ( nome non caldeggiato in prima persona da Giorgio Furlani, a proposito di divisioni) che sta per ultimare la squalifica di 30 mesi. L'ex di Juventus e Tottenham ha lavorato tanto dietro le quinte in questi mesi: viaggi, contatti e aggiornamenti. Da Londra sostengono sia ancora in stretto contatto con la proprietà del Tottenham alla quale avrebbe suggerito diversi acquisti.

CONTATTO A LONDRA - A proposito di Londra: secondo Cronache di Spogliatoio Paratici avrebbe incontrato degli emissari del Milan proprio nella capitale inglese. Un primo passaggio importante in attesa di entrare nella seconda fase della selezione. L'ex bianconero non avrebbe problemi ad accettare l'incarico in un club così grande e con l'ambizione di tornare protagonista in campionato e in Europa.



