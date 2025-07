Milan-Fiorentina, le pagelle di CM: disastro Musah, che partita di Jovic. Kean e Dodo straordinari

Milan-Fiorentina 2-2

MILAN

Maignan 7,5: nonostante i due goal subiti (sui quali non ha colpe) risulta essere il migliore in campo. Abbassa la saracinesca su Beltran, salva il risultato con due parate sensazioni su Kean. Super Mike.

Walker 6: ordinato, usa l’esperienza in fase difensiva. Si fa vedere in un paio di occasioni al cross. Nulla di particolarmente eccezionale.

Thiaw 5,5: sfortunato ma anche un po’ maldestro in occasione dell’autorete che porta la Fiorentina sullo 0-2. Alza la testa e cerca di lottare fino alla fine.

Tomori 6,5: ingaggia un duello entusiasmante contro Kean. Sua la verticalizzazione che manda in porta Jovic in occasione del gol del pari.

Theo Hernandez 6: media perfetta tra un primo tempo inconcludente, con la solita dormita sul secondo gol della Fiorentina, e un secondo tempo alla vecchia maniera con delle accelerazioni devastanti.

Reijnders 6: ormai possiamo parlare di certezza: da mediano nel centrocampo a due non riesce a essere determinante. Si sbatte tanto ma non è la serata giusta.

Fofana 5,5: in apnea soprattutto nella prima frazione. Perde punti sul suo lato forte: i duelli a centrocampo. Meglio nella ripresa. (dall’80 Bondo s.v)

Musah 4: regala il goal alla Fiorentina con una giocata senza alcun senso logico. Conceicao lo richiama subito in panchina, ma lui cerca di scappare negli spogliatoi per evitare la pioggia di fischi. (23' Jovic 7: da seconda punta regala giocate di grande qualità, il suo impatto sulla partita è molto positivo. Trova anche il secondo gol consecutivo in campionato, probabilmente la sua migliore prestazione da quando veste la maglia del Milan)

Pulisic 6: cerca di lavorare tanto per la squadra, si fa dare palla ma non è brillante né dal punto di vista fisico e tantomeno da quello mentale. Un lampo nella nebbia: l’assist per il gol di Abraham. (dall’80 Chukwueze s.v)

Leao 6: pericolo costante per la difesa viola, gioca anche con una buona continuità. Mezzo voto in meno perché sbaglia tante scelte.

Abraham 6,5: Tammy é in un momento di grazia. Un gol importante, il terzo in campionato, e un buon lavoro per la squadra. (dal 55’ Gimenez 5,5: sfortunato nel caso dell’infortunio ma anche poco in palla, dal 80 Joao Felix s.v)

All. Conceicao 5: vede per l'ennesima volta il suo Milan partire con un gol di svantaggio. Questa sera diventano due e così diviene complicata la rimonta. Pessima la gestione di Musah.

FIORENTINA

De Gea 7,5: che prestazione da parte del portiere spagnolo con almeno due miracoli e tanti interventi coraggiosi da libero vecchio stile fuori dalla sua area di rigore.

Pongracic 5,5: conferma il suo status di anello debole della difesa viola. In difficoltà. (dal 72’ Comuzzo 6: aiuta la squadra e nel clima di battaglia finale si esalta con un paio di interventi)

Marì 6: guida bene la difesa soprattutto in fase di possesso palla. Qualche difficoltà in più con un Abraham ispirato.

Ranieri 6,5: da capitano cerca di fare qualcosa in più nei momenti di maggiore tensione agonistica. E ci riesce bene.

Dodo 7,5: letteralmente devastante, un treno che spazza via tutto e tutti. Propizia una delle due reti viola, mette sempre in difficoltà Theo.

Mandragora 5,5: ordinato nel possesso palla, va in difficoltà quando la partita sale di intensità. (dall’87 Adli s.v)

Fagioli 6,5: da un suo cambio di gioco nasce il primo gol della Fiorentina. Tecnicamente sempre elegante e bello da vedere.

Cataldi 6: filtro davanti alla difesa, buona partita dal punto di vista tattico. (dal 59’ Ndour 5,5: incide poco)

Parisi 6: partita molto intelligente e di grande sacrificio, spinge meno rispetto a Dodo. (dal 72’ Folorunsho 6: la sua fisicità è un fattore per tamponare la spinta finale del Milan)

Gudmundsson 6,5: fino a quando ha avuto benzina nelle gambe era tra i migliori in campo per qualità e continuità. Mezzo gol de vantaggio è suo. (dal 59’ Beltran 6: un paio fi gesti tecnici da giocatore di livello superiore, mezzo voto in meno per la palla goal sprecata solo davanti a Maignan)

Kean 7,5; segna sempre, questa è la vera notizia. Ma non solo: attacca la profondità, salta il diretto avversario, lotta. Crescita straordinaria.

All. Palladino 6,5: prepara bene la partita e sceglie l’undici perfetto.