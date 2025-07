Milan, Fofana è sparito: perché con Conceiçao è cambiato tutto

Da quando il tecnico portoghese ha preso il posto del connazionale Paulo Fonseca,Se in alcune delle più recenti uscite, la circostanza poteva essere giustificata in qualche modo dall'evidente stato di stanchezza di un calciatore che – fino al match col Parma del 26 gennaio scorso – ne aveva giocate 31 consecutive dal primo minuto e spesso per l'intera durata delle gare, le scelte di Conceiçao nelle ultimissime partite destano qualche dubbio.

IBRAHIMOVIC E' DEPOTENZIATO: QUALE FUTURO PER LUI?

41 partite in tutte le competizioni da agosto ad oggi, per un minutaggio complessivo che ha già superato i 3000 minuti, con una rete e 6 assist all'attivo. Oltre i numeri, a destare impressione nei primi mesi italiani di Youssouf Fofana era stata la sensazione di padronanza trasmessa dal giocatore, unico per caratteristiche fisiche e tecniche per fare filtro in mezzo al campo e dare equilibrio ad una squadra con molti portatori di palla e nessun mediano. E attenzione, nemmeno l'ex Monaco lo è nel vero senso della parola, piuttosto una mezzala di propensione difensiva in una linea a tre, come lo si è ammirato in Francia. Resta ugualmente un valore imprescindibile in un Milan che, anche col cambio di allenatore e il passaggio da una filosofia “giochista” con Fonseca ad una condotta molto meno intraprendente con Conceiçao, ha troppo bisogno di un elemento con le sue qualità nel reparto più importante. In coppia con Reijnders, è stato per larghissimi tratti della stagione il miglior centrocampista della formazione rossonera.

CONCEICAO: "ECCO PERCHE' FOFANA NON GIOCA"

Senza dimenticare che si tratta di un giocatore inseguito a lungo per tutta l'estate, trattato fino agli ultimi giorni dell'agosto scorso quando l'allenatore che aveva avviato il progetto tecnico ne avrebbe avuto bisogno probabilmente con maggiore anticipo, per una questione di adattamento tecnico e fisico. Le prestazioni in campo, anche sul piano dell'ordine tattico e della capacità di frenare quegli istinti che in diversi compagni di squadra – soprattutto fra i centrocampisti – sembrano trovare molto spazio sono una dimostrazione in più della sua unicità. Eppure Conceiçao, che da febbraio ad oggi, nelle ultime 9 tra Serie A e Champions League, lo ha spedito in panchina in 5 occasioni, tira dritto per la propria strada. Alla ripresa del campionato, a Napoli, Musah non ci sarà per squalifica e il ritorno di Fofana al fianco di Reijnders sarà inevitabile. Un fisiologico ritorno alle vecchie buone abitudini o solo una circostanza occasionale?

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui