Milan, Fonseca a rischio esonero: spunta l’ipotesi Terzic

Il Milan è tornato ad allenarsi questa mattina a Milanello per preparare il derby contro l’Inter in programma domenica sera a San Siro. La dirigenza, da Ibrahimovic a Moncada, invece era impegnata in sede, a casa Milan, in una serie di riunioni per cercare di trovare una soluzione a questa crisi che ha destabilizzato l’ambiente rossonero.

DERBY PER SALVARE LA PANCHINA - Nei giorni scorsi dalla società era filtrato un pieno sostegno a Fonseca e la volontà di lavorare per uscire insieme al tecnico portoghese da questa situazione preoccupante. La partita di ieri, giocata e persa malamente contro il Liverpool, ha creato una spaccatura con i tifosi mai stati convinti della scelta del club di affidare il nuovo corso rossonero all’ex tecnico del Lille. Quella di domenica sera contro l’Inter sarà una partita chiave per Fonseca: in caso di sconfitta potrebbe arrivare l’esonero del tecnico portoghese.

TERZIC CANDIDATO- Sono diversi i fattori che possono portare al cambio in panchina, tra i risultati deludenti e un’intesa ancora lontana con i giocatori ( anche loro chiamati ad assumersi delle responsabilità). In caso di esonero di Fonseca nei giorni scorsi si sono fatti i nomi di Allegri e Sarri, soluzioni che appaiono alquanto difficili allo stato attuale. Un candidato è l’ex tecnico del Borussia Dortmund Terzic: il Milan, attraverso contatti indiretti, ha preso informazioni e sta valutando pro e contro di una scelta che darebbe continuità dal punto di vista tattico.

