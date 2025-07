Il calcio di agosto va considerato in quanto tale ma è innegabile che le amichevoli vinte contro Manchester City, Real Madrid, Monza e l’ottima prestazione contro il Barcellona abbiano illuso tutto l’ambiente Milan di essere più avanti del previsto nello sviluppo del nuovo corso Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese è stato il primo a capire che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Segnali, forse percepiti negli allenamenti che hanno preceduto la partita contro il Parma, che hanno portato il tecnico portoghese a sconfessare un mese di lavoro su Pulisic trequartista é Chukwueze a destra con Loftus-Cheek mediano per tornare a una formazione che sembrava essere stata fatta dal suo predecessore Stefano Pioli. Il pensiero può essere tradotto più o meno così: “I ragazzi hanno qualche difficoltà in questo momento allora rifugiamoci su quello che sanno fare”. Peccato che sul campo il risultato è stato anche peggiore di quanto si potesse immaginare.

IL DISCORSO DI IBRAHIMOVIC - Nell’immediato post-partita, dentro la pancia del Tardini, Ibrahimovic ha tenuto a rapporto la squadra: non si sono sentite urla, né rimproveri duri. Zlatan ha esortato la squadra a dare di più in termini di sacrificio e cattiveria agonistica. I nuovi acquisti, secondo il pensiero dello svedese, hanno l’esperienza necessaria per aiutare il gruppo. Fin da subito. Sono quindi i giocatori, oggi, i principali responsabili dell’avvio stentato al netto di qualche scelta discussa da parte di Fonseca.

PROGETTO TRIENNALE - Scrivere tabelle o parlare di un esonero alla seconda giornata pare davvero poco rispettoso nei confronti di un allenatore, Fonseca, che ha firmato un contratto di tre anni. Un contratto che prevede un progetto lungo. Tutti devono fare di più, il Milan lo sa bene. A partire dal tecnico portoghese chiamato a fermare l’emorragia già a partire dalla prossima sfida contro la Lazio all’Olimpico. Perché solo con i risultati sul campo si può dare forza al nuovo corso e far sì che la fiducia della dirigenza, oggi presente a Milanello assieme al proprietario Gerry Cardinale per parlare direttamente con tutte le componenti e confermare il nuovo corso, sia ripagata in ogni aspetto.

LA NOTA - Come confermato infatti dall'Ansa, Gerry Cardinale oggi pomeriggio ha fatto visita a Paulo Fonseca e alla squadra rossonera a Milanello. Il numero uno del Milan, in un’estate in cui sono stati tanti i viaggi in Italia e le occasioni per incontrare la squadra - l’ultima durante il trofeo Berlusconi a San Siro -, ha voluto vedere giocatori, tecnico e dirigenti per dimostrare concretamente la propria vicinanza e il proprio supporto all’allenatore rossonero e alla squadra. Cardinale ha parlato con Fonseca, ribadendo il suo sostegno, e si è confrontato con Zlatan Ibrahimovic, l’ad Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, per poi lasciare il centro sportivo insieme a Furlani. La squadra ha svolto quindi l’allenamento preparando la sfida di sabato contro la Lazio, match fondamentale in cui dovrà tornare alla vittoria per uscire dal momento di difficoltà che vede il Milan con un solo punto guadagnato nelle prime due partite.