Milan, Fonseca spiega a Boban perché non cambia il modulo

Nel post-gara su Sky è andato in scena un curioso botta e risposta tra Zvone Boban, presente in studio, e Paulo Fonseca. Ecco la domanda dell’ex dirigente rossonero: "Reijnders non è una mezzapunta, non è un 6, è chiaramente un 8. Loftus-Cheek non è un 4, non è un 6, non è un 10: è un 8. Non può pensare con loro di fare 4-3-3? Così loro sarebbero più vicini alle punte esterne che sono molto offensive di soliti centrocampisti che chiamavamo esterni?"

Ecco la spiegazione di Fonseca:"Rispetto tutte le opinioni. Ma penso che noi possiamo con diverse strutture. Sto cercando le migliori caratteristiche per i nostri mediani. Penso che Reijnders non è un giocatore per giocare vicino a Fofana, penso che la struttura con due centrocampisti mi piace ed è così che abbiamo creato le situazioni più pericolose".