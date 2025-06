Milan, fumata grigia nella trattativa con il Lipsia: Okafor non convinto

Fumata grigia, tendente al nero. Il Milan non ha accettato l'offerta del Lipsia per Okafor: prestito con diritto di riscatto a 12 milioni. il club rossonero ritiene troppo bassa l'offerta economica e non è nemmeno così convinto della formula. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti per capire se può andare avanti la trattativa secondo nuove condizioni.

NOAH NON CONVINTO - Gli agenti di Okafor hanno presentato il progetto del Lipsia al giocatore nelle ultime ore ricevendo, però, un parere negativo. Noah non è convinto di lasciare il Milan, tantomeno con la formula del prestito. Il desiderio del calciatore svizzero è quello di tornare a essere una risorsa importante per la squadra, mettendo da parte una prima parte di stagione sfortunata tra qualche infortunio di troppo e delle prestazioni non all'altezza della situazione.

PROBLEMA LISTE - L'eventuale cessione di Okafor liberebbe un posto in lista che, nelle intenzioni del Milan, andrebbe a Marcus Rashford. Sergio Conceicao vuole valutare l'ex Salisburgo in allenamento e avrà un confronto diretto con il giocatore nei prossimi giorni. Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada potrebbero fare spazio all'inglese anche cedendo un altro esubero come Luka Jovic.